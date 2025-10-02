Tensión entre activistas pro-Palestina y concejales de Ferrol: "Fue un asalto al concello"

Activistas en el interior del Palacio Municipal - Cedida

Momentos tensos los vividos en la mañana de este jueves en el Palacio Municipal de Ferrol en el contexto de la movilización convocada en la ciudad naval como reacción a la detención por parte de Israel de la conocida como Flotilla de Gaza esta pasada noche.

La plataforma Ferrol con Palestina, que lleva desarrollando un intenso calendario de acciones reivindicativas desde hace meses por toda la comarca, organizaba la protesta a las 11.00 horas para sumarse a las manifestaciones que se están produciendo en todo el mundo clamando contra el genocidio.

Durante la acción, desarrollada en la plaza de Armas, tres ediles de la oposición —el socialista Julián Reina, la nacionalista María do Mar López y el portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez— y varias personas activistas accedieron al concello y subieron al balcón principal para colgar del balcón una bandera alargada a modo de pancarta en la que se podía leer el siguiente lema: "Parar o xenocidio do pobo palestino".

El acto continuó con normalidad hasta que unos 30 minutos después, según varios testigos, uno de los conserjes municipales cortó la bridas que sujetaban la insignia y la retiró ante la indignación de los presentes que, lejos de quedarse callados, irrumpieron en el hall del Palacio Municipal exigiendo explicación y también la devolución de la cuatricolor, una protesta que duró cerca de media hora, cuando se retiraron del interior para recibir al Sindicato de Estudiantes que concluían en Armas su propia manifestación por la causa.

Con el regidor, José Manuel Rey Varela, fuera del consistorio durante toda la mañana al recibir este jueves la ciudad la visita de varios conselleiros de la Xunta de Galicia, los concejales de gobierno que se encontraban allí eran el teniente de Alcalde, Javier Díaz Mosquera, y la responsable de Hacienda, Susana Sanjurjo.

Precisamente, la concejala calificaba minutos después de "asalto" lo que se había producido en dependencias municipales, precisando que había sido una "ocupación de institución pública" y recordando que el pleno ordinario del mes de septiembre rechazó expresamente la colocación de una bandera de apoyo al pueblo Palestino: "Y esto es una democracia", sentenciaba.

La movilización, que congregó a más de medio millar de personas, continuó con normalidad en la plaza aunque con una presencia policial mucho más intensa. Así, a las puertas del Palacio Municipal se encontraban nueve agentes locales y también una patrulla de la Nacional en la intersección de Tierra con Real.

Moción rechazada

Fue en la pasada sesión plenaria cuando los grupos municipales votaron por puntos una moción socialista de apoyo al pueblo gazatí y en contra del genocidio perpetrado por Israel. Específicamente, en el punto seis se instaba al Concello a "colocar una bandeira de Palestina no balcón da Casa Consistorial como mostra simbólica de solidariedade co pobo palestino e de compromiso cos valores da paz e da xustiza internacional".

Aunque en otras cuestiones de la iniciativa se logró unanimidad, esta no salió adelante por los 13 votos en contra del Partido Popular, con lo que algunos activistas quisieron, con el respaldo de la oposición, llevar a cabo una acción simbólica que terminó más amplificada todavía por la reacción del ejecutivo local retirando el símbolo de la fachada donde, por cierto, hay otras banderas palestinas que cuelgan de las ventanas de los grupos municipales. Desde el Concello de Ferrol han confirmado que fue retirada únicamente "por carecer de autorización".