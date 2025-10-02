Seiscientos escolares de Ferrol conocen de primera mano la excepcionalidad de los perros guía de la ONCE

El público se mostró encantado con el acto - Emilio Cortizas

Unos 600 escolares de Ferrol disfrutaron en la mañana de este jueves de una exhibición ofrecida por la Fundación ONCE del Perro Guía en la que pudieron acercarse a la labor que realiza la entidad social en el día a día de muchas personas.

Los pequeños pudieron conocer de cerca a tres canes: Jade Irai y Penny. Los dos primeros son animales de la fundación que están todavía en fase de adiestramiento y el último es un can que ya lleva dos años siendo el perro guía de Corina Alfonso, lo que se denomina como guía profesional.

Si ya resulta habitual que los niños sientan gran predilección por estos animales, el conocer de cerca la vida de estos ejemplares concretos y cómo ayudan en el día a día a las personas ciegas, que pueden seguir con sus vidas gracias a su esfuerzo, trabajo y pericia, los dejó realmente maravillados, como destacaron algunos docentes.

De la crianza la jubilación

Tanto niños como profesorado pudieron conocer los detalles de cómo uno de estos perros puede llegar a convertirse en guía de personas. Así, antes de la exhibición se les dirigió por un pequeño recorrido en el que se adentraron en las distintas etapas por las que atraviesan estos canes hasta convertirse en los ojos de una persona invidente, como son: la de la crianza, la de la socialización, el adiestramiento, su vida diaria como guía y su tiempo de retirada.

La selección de sus progenitores garantiza cachorros saludables, inteligentes y con un carácter equilibrado. Tanto los núcleos familiares como los ejemplares reproductores viven con las denominadas familias cuidadoras, donde reciben atenciones y cariño.

Los primeros 56 días de vida los pasan con sus madres, cuidados por expertos y bajo supervisión constante de veterinarios. Asimismo, las razas más utilizadas para este fin suelen ser labrador retriever, golden retriever, un cruce de los dos anteriores, caniche gigante (hipoalergénico), el pastor alemán, can de palleiro o el “labraniche”, entre otros.

Lo cierto es que, como indicaron las adiestradoras, estos animales precisan de una formación muy específica que requiere de muchos meses de trabajo hasta que pueden dar servicio a una persona ciega y para ello necesitan de gran disciplina para responder a cada orden que reciben de la persona a la que acompañarán y no dispersarse.

Durante el encuentro, también se les facilitó a los niños y a sus profesores información sobre cómo actuar ante un perro guía, dado que es fundamental que no se le trate como a un ejemplar corriente, en tanto que es un animal que está trabajando, pese a que el término pueda chocar.

Recomendaciones

Así recomendaron no ofrecerles nunca comida, ya que eso lo puede despistar de su labor, además de que el alimento en cuestión puede provocarle algún problema digestivo o intolerancia, alterando así su vida pero también la de la persona que depende de ese perro para seguir con su rutina.

Tampoco se les debe distraer para que prosigan con su tarea con la máxima concentración y no se debe dejar a otros perros de compañía sueltos cuando haya un guía cerca, por lo mismo de antes. Asimismo recordaron que estos ejemplares también juegan y disfrutan, pero cuando van con el arnés es fundamental dejarlos seguir con su labor, tan importante como dotar de cierta autonomía a quien tiene problemas de visión.

Los responsables de la ONCE desplazados para la exhibición destacaron otra particularidad de estos canes, que es que pueden acceder a cualquier lugar al que pueda ir la persona a la que acompañan, sin excepciones. La única que se contempla a día de hoy, como subrayaron, es la entrada a un quirófano.

3.700 canes adiestrados

Los animales, con sus adiestradoras, realizaron varios recorridos en los que se simulaban ciudades y espacios reales con sus puentes, rampas, pasos de peatones, semáforos, obstáculos y obras. Otro detalle del que se informó en el multitudinario acto es que el centro de adiestramiento de perros guía se sitúa en la comunidad de Madrid, donde forman y entregan a unos 140 animales al año.

Jade, Irai y Penny conquistaron a cientos de niños - Emilio Cortizas

En sus 35 años de historia, la Fundación ha puesto a disposición de personas con ceguera más de 3.700 canes. En Galicia hay en la actualidad 34 de esos perros formados por la ONCE como guías, 11 de ellos solo en la provincia de A Coruña. “Lamentablemente, no todas las personas ciegas podemos tener un perro guía, no hay perros para tanto ciego”, subrayaba el vicepresidente de la organización, el ferrolano Alberto Durán, quien añadió que las personas que tienen uno de estos perros “les cambia la vida por completo, les ayuda, les permite desplazarse y llevar una vida bastante más realizada”.

Asimismo recordó a los niños que si tener una mascota es una gran responsabilidad tener un perro guía mucho más “pues tu vida depende de él; hay casos, y no pocos, en los que un perro ha salvado la vida de la persona a la que acompañan, por ejemplo ante la puerta de un ascensor, en el que solo había un hueco”.

También el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, intervino en el acto para destacar la gran labor que realiza la ONCE en favor de la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad visual y la importancia de estos perros “auténticos compañeiros de vida, un apoio imprescindible no día a día de moitas persoas cegas”.

La conselleira

El evento contó además con la presencia de la conselleira de Política Social, Fabiola García, quien destacó que actos como la exhibición de este jueves, “serven de faro e de guía a todos estes nenos que hoxe están aquí” que pueden conocer así la labor de la ONCE y también de esos extraordinarios animales.

Tanto los niños presentes en el acto como la conselleira y alcalde tuvieron ocasión además de taparse los ojos y entender cómo se sienten las personas ciegas. Asimismo, los dos responsables políticos participaron, a ciegas, en un recorrido, guiados por uno de los perros

También habló de su experiencia personal Corina Alfonso, coruñesa que, por su trabajo, acostumbra a viajar con mucha frecuencia ya sea por diferentes puntos de Galicia o fuera, y va siempre acompañada de su fiel amiga Penny. “La verdad es que me siento tremendamente segura a su lado, es una labrador de cinco años que lleva dos años y medio conmigo, es tremendamente inteligente, me ayuda muchísimo en mi día a día yendo de un sitio para otro", valoró.