La Xunta da el visto bueno al Plan de infraestructuras para la pista polideportiva cubierta de Mandiá

El terreno se sitúa justo frente al local social de la parroquia - Daniel Alexandre

La futura pista polideportiva cubierta de Mandiá, una de las reclamaciones históricas de los vecinos de la parroquia, está ya un paso más cerca de hacerse realidad. Esta misma semana, el gobierno autonómico publicó en el Diario Oficial de Galicia (DOG) las conclusiones positivas del informe ambiental estratégico relativo al Plan especial de infraestructuras para acometer este proyecto.

Tal y como recoge el documento, las instalaciones se situarán en dos parcelas de titularidad municipal situadas entre los núcleos de Bustelo y Vilela, frente al local social de la AVV de la parroquia y junto a la carretera DP-3602 –los terrenos, detalla, suman una superficie de 3.122 metros cuadrados, siendo uno de ellos, de 2.731, el cedido al Concello por la entidad vecinal a mediados del pasado mes de marzo precisamente para realizar este proyecto–. Esta área, recuerda el informe, se encuentra dentro de la zona de concentración parcelaria de Covas, Esmelle, Marmancón y Mandiá, pero la misma no es de carácter forestal y carece de un plan de cultivos o de predios de especial vocación.

Las parcelas, además, no se encuentran en un espacio natural protegido o de especial interés y no afectan a ningún curso natural de agua ni elementos patrimoniales catalogados. En cuanto a los terrenos en sí, el estudio destaca, especialmente en el extremo más próximo a la carretera, el gran desnivel existente, así como la presencia de numerosos robles americanos (Querchus rubra) y de un ejemplar de mimosa (Acacia dealbata), especie invasora.

La intervención

Respecto a la intervención propuesta, el estudio señala que de las dos configuraciones del espacio planteadas, la más adecuada ambientalmente contempla la construcción de un área de aparcamiento con 18 plazas paralelo a la carretera –de 732 metros cuadrados–, mientras que la pista –624 metros– se situará longitudinalmente en el extremo sur de la parcela. El resto de la superficie se mantendrá como una zona verde, conservando el arbolado existente y plantando nuevas unidades autóctonas.

Asimismo, la cubierta de la pista polideportiva tendrá una altitud máxima de siete metros –que alcanzarán los 9,5 en el caballete de la estructura–, con parámetros verticales “permeables ou ben abertos”, con el objetivo de reducir su impacto visual –de hecho, este factor, junto con el desnivel mencionado, fueron valorados positivamente por el Instituto de Estudos do Territorio–. En cuanto a los servicios, el proyecto únicamente contempla la instalación de una fuente que se conectará directamente con la red municipal, por lo que no será necesario un sistema de evacuación de aguas residuales –eso sí, se plantea la posibilidad que tanto las que se recojan de este elemento como las pluviales puedan tener en un futuro uso de regadío–.

Otro factor que ha jugado en favor de la propuesta ha sido el carácter social de las instalaciones, dado que, por su tipología dotacional, puede ayudar al asentamiento de población y a la mejora de la calidad de vida de los vecinos, por lo que cumplirían uno de los objetivos del Plan de desenvolvemento rural de Galicia. Por todo esto, la Xunta procede a aprobar este informe ambiental estratégico, sobre el que no podrán presentarse recursos.