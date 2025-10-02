La Policía Local renueva su parque móvil con cuatro vehículos operativos

Un instante de la presentación de los vehículos a las puertas del Ayuntamiento - Cedida

La Policía Local de Ferrol ya cuenta con cuatro nuevos vehículos, que renovarán otros tantos del parque municipal. Hoy mismo, el alcalde, José Manuel Rey, acompañado del jefe de este servicio, José Antonio Chao, y la concejala de Seguridade, Pamen Pieltain, presentó estos nuevos equipos a las puertas del palacio consistorial, detallando algunas de sus características técnicas y ventajas que aportarán a los profesionales ferrolanos.

“A última compra de cuatro vehículos produciuse no ano 2017”, apuntó el regidor, explicando que los mismos “tiñan da orde de 400.000 quilómetros”, por lo que estuvieron sometidos a continuas “reparacións” en los últimos años. Asimismo, los turismos no cumplían “co compromiso que temos de cidade, que é avanzar nas baixas emisións”, afirmó, insistiendo en que es el Concello el primero que tiene que “dar exemplo” en este ámbito.

En este sentido, Rey Varela subrayó que la compra supuso una inversión de 199.045 euros proveniente de los presupuestos del pasado 2024 –tras la Xunta de Goberno Local en la que se aprobó la adquisición, a comienzos del pasado diciembre, se trasladó que sería de 165.288, pero dicho incremento puede deberse al IVA–, recordando además que estos vehículos incluyen toda la equipación necesaria para que los agentes puedan cumplir con su labor, lo que supone “un salto de calidade” para el cuerpo municipal. “Temos neste momento 18 vehículos e catro motos e estes substituirán os de 2017 y que son os que máis deterioro e falta de operabilidade teñen”, concluyó.

Mejora sustancial

Por su parte, el jefe de la Policía Local, José Antonio Chao, destacó la “mejora sustancial” que suponen estas nuevas unidades, detallando que permitirán “cubrir una necesidad que era muy importante para nosotros”. En este sentido, el responsable apuntó que los vehículos que se sustituirán operan en el área de Seguridade, por lo que los mismos “tienen unas equipaciones técnicas muy características”, tales como un depósito de detenidos o paneles abatibles para dar indicaciones “a otros usuarios de la vía”.

Posteriormente, desde el Concello se especificó que se trata de cuatro unidades Ford Kuga 2.0 de motor híbrido y transmisión automática que incluyen linternas multifunción, botiquines de primeros auxilios, extintor, conos de luces LED y otros elementos para regular el tráfico rodado, así como etilómetros y “drogotest”, además de una tablet integrada.