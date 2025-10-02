Mi cuenta

La plataforma Ferrol por Palestina realiza una sentada en el Concello tras la retirada de una pancarta

Sobre una treintena de personas tomaron parte en este acto reivindicativo

Redacción
02/10/2025 12:25
Manifestantes frente al Concello, en la mañana de este jueves
Manifestantes frente al Concello, en la mañana de este jueves - Cedida

La primera de las dos protestas programadas para hoy por la plataforma Ferrol por Palestina (a las 11.00 y a las 19.00 horas) dio un giro inesperado cuando un grupo de participantes en el acto reivindicativo realizó una sentada en las escaleras del palacio consistorial. Según relataron fuentes consultadas, el incidente fue desencadenado por la retirada de una pancarta del balcón del Consistorio cuya colocación, al parecer, había sido acordada por el grupo de gobierno y la oposición.

La retirada de la bandera del balcón del concello desató las protestas

Así, tras observar cómo el bedel del Ayuntamiento procedía a recoger el elemento al finalizar la primera movilización, un grupo de unas treinta personas, entre los que se encontraban representantes municipales, decidió trasladar la protesta al interior del Concello. Así, la sentada, de carácter pacífico, se mantuvo activa durante poco menos de una hora, tras lo cual los participantes se unieron a la protesta paralela organizada por el Sindicato de Estudantes.

Los manifestantes durante la protesta realizada tras retirar una bandera palestina del balcón

