La industria y el sector primario crean empleo en un septiembre con más paro

La urbe naval pasó de destruir 33 empleos en agosto a 199 en septiembre - Emilio Cortizas

El sector primario –pesca y agricultura– y la industria se desmarcaron en septiembre del incremento general del desempleo en la zona de Ferrolterra, que subió desde los 8.070 de agosto a los 8.536 actuales. Son, por lo tanto, 466 parados más que hace un mes, una tendencia generalizada que únicamente contravienen los municipios de Fene, con doce empleados más, y Cerdido, con uno.

El final de la temporada de verano ha tenido, como es habitual –se produce siempre, con alguna diferencia en términos cuantitativos–, un impacto directo en el número de inscritos en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal –SEPE–, si bien la comparación interanual sigue siendo positiva, como viene sucediendo desde la pandemia.

Así, por quinto año consecutivo se crea empleo en relación con el mismo periodo del ejercicio anterior. En este caso, son 625 personas menos que están apuntadas en las listas del antiguo INEM si se toma como referencia septiembre de 2024.

Aunque se ralentiza –por ejemplo, entre 2021 y 2022, la reducción superó los 1.200 empadronados en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal–, la tendencia de creación de empleo continúa y, en el caso de Ferrolterra, todo hace indicar que se prolongará más a través de la industria, como se vio el mes pasado, y de todo lo que está relacionado con la promoción inmobiliaria.

Es cierto que en las últimas semanas se ha producido una subida en del desempleo en el sector de la construcción, pero la creación de sociedades –las publicará este viernes el Instituto Galego de Estatística– vinculadas con esta actividad tiene desde hace unos meses un peso importante en los índices de dinamismo empresarial.

Afecta más a las mujeres

Por sexos, los datos de septiembre reflejan un impacto mayor entre las mujeres que entre los hombres. De los 466 desempleados más con respecto a agosto, el 61% son mujeres, lo que supone dos puntos más que la cifra total: son 5.067, por 3.469 hombres. En ese sentido, solo en Monfero, Pontedeume y Cerdido, el paro afecta más a la población masculina que a la femenina. En el resto de los 17 municipios, la situación es justamente la contraria.

En lo relativo a los sectores productivos, la novedad en comparación con otros años es que hay dos actividades que no siguen la dinámica general. La agricultura y la pesca es una de ellas y, de hecho, se han creado seis empleos –ahora hay 198 personas en paro–, los mismos que en la industria, que con 655 inscritos en el SEPE se mantiene como la actividad no estacional que más puestos de trabajo genera.

El escenario de ocupación que está creando Navantia, y cuyo pico de empleo se prevé para el ciclo 2026-2030, contribuirá a reducir esa cifra y atraer a la comarca a profesionales de las actividades relacionadas con el sector naval, como ya se está haciendo tanto fuera de la comarca como de Galicia e incluso de España.

Menores de 25 años Los datos de empleo juvenil son más preocupantes por su volumen. Tomando como base la referencia del SEPE, los 25 años, entre finales de agosto y finales de septiembre, el número de jóvenes que estaban inscritos en las listas del paro pasó de 306 a 366, una subida considerable que está relacionada también con el final del verano y, por lo tanto, de algunas de las actividades estacionales, vinculadas en su mayor parte al ocio y al tiempo libre.

Otro de los colectivos que se analiza es el de personas que todavía no han tenido su primer empleo y que, tras un buen comportamiento en los meses precedentes, ha vuelto a superar la barrera del millar en toda la comarca. Son ahora 1.075, es decir, 83 más que los que había a finales de agosto.

