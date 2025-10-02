Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cultura

La arquitectura y urbanismo ferrolanos centran una mesa redonda en el Campus de Ferrol

En el encuentro, los dos ponentes abordaron los cambios y planes ideados desde la posguerra Civil

Rita Tojeiro Ces
Rita Tojeiro Ces
02/10/2025 10:59
Un instante de la mesa redonda celebrada en la Facultade de Humanidades e Documentación del Campus Industrial de Ferrol
Un instante de la mesa redonda celebrada en la Facultade de Humanidades e Documentación del Campus Industrial de Ferrol - | Emilio Cortizas

El Salón de Graos de la Facultade de Humanidades e Documentación fue escenario este miércoles de una nueva actividad cultural derivada del convenio firmado entre el Concello de Ferrol y el centro universitario. Los doctores arquitectos Miguel Abelleira Doldán y Manuel Amable Romero Pérez fueron los protagonistas de una mesa redonda que contó con la asistencia del concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far.

Por una parte, Miguel Abelleira Doldán habló sobre los planes constructivos desarrollados para Ferrol en la autarquía, entre el año 1939 y el 1953, detallando algunos elementos, “tanto de espacio público como de edificación singular y residencial”, levantados en esta etapa. Por ejemplo, de este período datan el propio Ayuntamiento, el cementerio municipal y el Antituberculoso Novoa Santos.

También puso sobre la mesa “un proyecto utópico” como fue el Plan de Industrialización de la Ría de Ferrol, que proponía dejar seca toda la zona de A Malata con el objetivo de “ganar terrenos para las industrias” y, “por el otro lado de la ría, construir un dique, disecar y rellenar todo hacia el norte y ahí construir un aeropuerto”, explica.

Asimismo, Manuel Amable Romero continuó centrando la ponencia en el desarrollo urbano y arquitectónico local, en este caso desde la década de 1950 hasta la etapa democrática de finales de siglo. Por lo tanto, se centró en el cambio que supuso la transición en este aspecto y en los planes generales de 1983, 2000 y 2004, que gestaron un “nuevo Ferrol”, expresa.

Según recordó el relator, en esta etapa se creó la plaza de O Inferniño, el Campus y la avenida en Esteiro, así como la unión de Caranza con el resto de la ciudad. “En definitiva, cambios urbanos que son importantísimos y que han permitido que Ferrol tenga la configuración actual”, valora Manuel Amable Romero Pérez.

Convenio

El acuerdo de colaboración que mantiene el Concello de Ferrol con la Facultade de Humanidades e Documentación fue aprobado el año pasado en Xunta de Goberno Local con el objetivo de fomentar la formación entre el alumnado, gracias a la oferta de este tipo de actividades que, además, acercan a la comunidad universitaria a la vida cultural local y comarcal.

En cualquier caso, tanto esta sesión como las que se continúen ofreciendo en este ciclo de Arquitectura Ferrolana están abiertas a todo tipo de públicos que tengan interés.

Te puede interesar

Blanca Millán diseñó sus primeras zapatillas

Blanca Millán y un verano para recordar: "A mis zapatillas les puse un mapa de Santiago porque ahí empezó todo"
Iago Couce
Varios momentos de la celebración de este miércoles en el comedor social Río Xuvia

Comida, baile y cine para celebrar el Día Internacional de las Personas Mayores en Ferrol
Montse Fernández
O público, atento a unha das actuacións ofrecidas no encontro do ano pasado

As pequenas e pequenos galegofalantes celebran a súa festa este sábado en Canido
Redacción
Blanca Millán afronta su segunda temporada como jugadora del Baxi Ferrol

Blanca Millán, jugadora del Baxi Ferrol: “Sabemos que esta campaña va a ser otra guerra”
Iago Couce