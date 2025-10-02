Gran despliegue en O Inferniño por una persona indispuesta

Numerosos efectivos de los servicios de emergencias de Ferrol se desplazaron a última hora de la tarde de este jueves hasta el barrio de O Inferniño por lo que parece la asistencia a una persona indispuesta, en torno a las 20.45 horas.

Según relataron fuentes consultadas, el incidente, del que no se conocen los detalles, se registró poco después de las 20.30 horas en un piso del edificio Nuestra Señora del Rosario, en el número 19-21 de la calle Río Mera. Confirma el Concello que fueron requeridos para abrir la puerta del domicilio.

Así, hasta el punto se desplazaron los bomberos de Ferrol con un camión con autoescalera y un vehículo de intervención urbana, varias patrullas de la Policía Local y Nacional, así como una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Testigos presenciales indicaron que los profesionales médicos asistieron a una mujer joven en estado de semi inconsciencia.

[Habrá actualización].