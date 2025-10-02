Mi cuenta

Ferrol en Común insta al Concello a retomar la remodelación completa del mercado de Recimil

La formación critica que el proyecto fuese abandonado por falta de financiación

Redacción
02/10/2025 05:00
Desde el grupo municipal se puso en valor la importancia de esta plaza para el barrio
El grupo municipal de Ferrol en Común (FeC) solicitó ayer al gobierno local que retome el proyecto de remodelación integral del mercado de Recimil. Por medio de un comunicado, la formación acusó al Concello de “fracasar” a la hora de captar fondos europeos, lo que, apuntan, supuso la pérdida de financiación para la reforma de la plaza de Rosalía de Castro –que finalmente se acometerá con fondos propios– y del mencionado espacio comercial. En este sentido, desde FeC se insiste en que este punto es “un elemento identitario do barrio”, además de generar empleo e impulsar el consumo de productos de proximidad, de modo que insta al ejecutivo a incluir una partida en las cuentas de 2026 para la reforma y que la misma sea de carácter prioritaria.

Por otro lado, la agrupación también denunció la “discrecionalidade e arbitrariedade” del Consistorio a la hora de adjudicar los puestos en todos los mercados de la ciudad, de forma que exige que se establezca un procedimiento abierto y transparente.

