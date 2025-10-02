El castro de Esmelle recibe al conselleiro de Cultura con motivo del fin de campaña

A la visita en Tralocastro acudieron representantes municipales, autonómicos y universitarios - Emilio Cortizas

Terminada la tercera campaña de excavación arqueológica en el castro de Esmelle, el equipo de trabajo dio este mismo jueves la bienvenida al conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, acompañado de la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros. Esta fase supuso un avance decisivo con respecto a la divulgación del patrimonio a la ciudadanía, ya que con la actuación se hacen visibles el cuerpo de guardia y el pavimento.

Estos elementos, que “conforman un conxunto de carácter monumental de acceso ao castro”, tal y como recordó el conselleiro, están datados entre los siglos III y I antes de Cristo y está previsto que cuenten con paneles explicativos “para dar conta da relevancia dos resultados desta campaña”. Es la primera vez que la Xunta colabora con la cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial, creada a raíz del convenio entre la UDC y el Concello de Ferrol, que se firmó en el año 2022.

Esta intervención, que contó con una dotación de 25.000 euros, incluidos dentro del plan de actuaciones arqueológicas de este año, consolidan algunos de los resultados obtenidos durante estos trabajos de recuperación y restauración en tres campañas.

“A nosa historia pasada, actual e futura é froito deste legado que temos a obriga de conservar e que aínda nos ten moito que contar”, expresó López Campos, en relación a la apuesta que se incrementó “de xeito considerable” en este 2025. En este sentido, señaló que, solo en la provincia de A Coruña, este tipo de acciones se duplicaron con respecto al pasado 2024. Este año, la Xunta tiene programadas un total de 81 intervenciones en el marco de dicho plan, “14 delas na provincia da Coruña por valor de 217.000 euros”, concretó, apuntando que “cada vez é maior o número de lugares históricos e de actuacións que precisan de acondicionamento, conservación, investigación, catalogación e divulgación”.