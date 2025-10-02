Dos compañías optan a acometer la reforma interior de seis viviendas en el barrio de Recimil

La reforma exterior del número 8 de la carretera de Castilla seguirá el diseño de otros inmuebles del barrio - Daniel Alexandre

Los diferentes proyectos de rehabilitación en marcha en el barrio de Recimil continúan alcanzando hitos en sus respectivas tramitaciones. Así, a la aprobación el pasado lunes por parte de la Xunta de Goberno Local (XGL) de la propuesta de renovación del pavimento que rodea el mercado del área, se suman ahora el fin del plazo de presentación de ofertas para la rehabilitación interior de seis viviendas en la calle Narón y el inicio del proceso de licitación para la reforma de la cubierta de la unidad vecinal 8 de la carretera de Castilla.

En el primero de los casos, el Concello ferrolano detalló ayer que finalmente han sido dos las empresas que optan a este encargo, valorado en 300.000 euros –49.987 por domicilio–. Cabe recordar que este contrato se encuentra dividido en cuatro lotes, de modo que dos de ellos contemplan la rehabilitación de un conjunto de dos viviendas y los restantes, una cada uno. Así, la Plataforma de Contratación del Sector Público recoge ya que el proceso se encuentra en período de evaluación, pero no detalla cuántas empresas han optado por cada uno de los mencionados lotes.

Otro detalle que de momento no se ha especificado es el relativo al tiempo de ejecución de los proyectos, en tanto a que el Consistorio detalló en su momento que el plazo sería de cuatro meses para las unidades con dos hogares y de dos para los de uno, pero no si las actuaciones se acometerían de forma simultánea o secuencial. En cualquier caso, teniendo en cuenta los plazos de adjudicación y formalización del contrato, se estima que las obras podrían comenzar a inicios del próximo 2026.

Carretera de Castilla

En cuanto a la licitación de las obras de rehabilitación de la envolvente del número 8 de la carretera de Castilla, anunciada también en la XGL, la Plataforma de Contratación del Sector Público recoge desde ayer mismo el procedimiento, abriendo de forma oficial el período de presentación de ofertas.

Al igual que el proyecto que ejecutará Proyfe en la unidad vecinal 3-4 en la calle Neda –cuyo encargo fue formalizado el pasado día 26–, la intervención dará continuidad al modelo adoptado en otros inmuebles del barrio, con un sistema integral de fachada tipo SATE – Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior– con acabado uniforme, carpinterías de aluminio lacado y sustitución de canalones y ventanales, además de la recuperación de las chimeneas.

El período de presentación de ofertas de este contrato, valorado en 247.271 euros –financiado con fondos Next Generation–, acabará el 16 del presente mes.