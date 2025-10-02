Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Cultura resalta a proxección exterior da lingua con máis de 4.000 estudantes fóra de Galicia

Redacción
02/10/2025 11:49
López Campos onte durante un encontro Xunta de Galicia
López Campos onte durante un encontro Xunta de Galicia - EC

O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, destacou onte que hai máis de 4.400 estudantes de galego fóra da comunidade, reiterando así o compromiso da Xunta “coa proxección exterior da lingua, fomentando a súa aprendizaxe e impulsando o seu uso noutras áreas territoriais, como ferramenta tamén para prestixiala”. Fíxoo durante unha visita ao Centro de Estudos Galegos a través do que se desenvolve o lectorado da Universidad de Barcelona, unha das institucións académicas que ofrecen clases do idioma máis alá de Galicia.

O conselleiro explicou que accións como esta están encamiñadas “tanto a manter a conexión cultural coas comunidades de galegos residentes no exterior, ben no resto de España ou noutros lugares como Europa ou América, como a oferecerlle a calquera outra persoa interesada a oportunidade de achegarse á nosa cultura e á nosa lingua”.

Neste senso, lembrou que actualmente o galego é obxecto de estudo en 41 universidades, nove delas en España, con 407 alumnos distribuidos entre Barcelona, Madrid, Vitoria, Bilbao, Alacante, Estremadura e Granada. Outros 1.000 estudantes están vencellados aos lectorados de 22 institucións de Europa, aos oito de América e aos dous creados na India e Mozambique.

Te puede interesar

Elena Rodríguez, durante su segundo entrenamiento en A Malata

Elena Rodríguez, nueva jugadora del Baxi Ferrol: "“Ferrol tiene ese algo único que no hay en otros sitios”
Miriam Tembrás
Un instante de la visita al polígono somocense

La Xunta destina 240.000 euros a la modernización de tres parques empresariales de las comarcas
Redacción
Activistas en el interior del Palacio Municipal

Tensión entre activistas pro-Palestina y concejales de Ferrol: "Fue un asalto al concello"
Marta Corral
Racing y Celta Fortuna se enfrentaron recientemente con motivo del Trofeo Concepción Arenal

El Racing de Ferrol ya conoce el horario de su visita al Celta Fortuna
Juan Quijano