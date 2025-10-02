Comida, baile y cine para celebrar el Día Internacional de las Personas Mayores en Ferrol

En la imagen, José Naveiras, usuario de más edad del comedor Río Xuvia con el obsequio que le entregó el Concello - Cedida

El Concello de Ferrol trasladó ayer los actos del Día Internacional de las Personas Mayores al comedor social situado en la calle Río Xubia, donde se rindió homenaje a uno de sus usuarios, el de más edad –José Naveiras, de 89 años–, y por extensión, al resto de personas del centro y a todos los mayores de la urbe.

José lleva medio año como beneficiario de este servicio, que solicitó “porque xa estaba canso de facer de comer todos os días”, afirma. Él, como muchos otros, es viudo y vive solo en su vivienda de Sánchez Calviño y pensó que este servicio le permitiría olvidarse de cocinar y también “sentarse e falar un pouco con outra xente”.

El espacio acogió también un recital a cargo del grupo sénior Los Nostálgicos, animándose algunos de los presentes a bailar una vez terminaron de disfrutar de la comida del día. También José se animó a dar unos pasos en la pista de baile, bailando primero con la concejala de Política Social e Inclusión, Rosa Martínez, y con su hija, quien participó en el acto para darle una sorpresa a su padre, invitada por la organización. Veinte años llevaba José sin ponerse a bailar, pero como precisó, “a ocasión ben o merece”.

La programación prosiguió por la tarde, con la proyección de una de las películas del programa de cine promovido por la AVV del Ensanche A.

Cáritas y Afundación

También en Cáritas, con motivo de esta efeméride, se celebró un taller por el buen trato a las personas mayores, impartido por la pedagoga del programa Con-Vivindo de Cáritas Diócesana. Las 14 alumnas del curso de empleo de Atención Sociosanitaria en el hogar participaron activamente en la acción, compartiendo reflexiones y experiencias, como apuntan, añadiendo que se trata de “un encontro para aprender, crear sinerxías e construír unha verdadeira cultura dos coidados, sempre desde o enfoque de dereitos”.

En Afundación, los socios de la entidad social también celebraron este día elaborando tarjetas en las que pudieron compartir reflexiones sobre lo que desean seguir haciendo en sus vidas sin que la edad sea un freno para ello.

Programa

Las propuestas del Ayuntamiento ferrolano para poner en valor este día no se ciñen solo a la jornada de ayer, ya que en próximas fechas se desarrollarán una serie de recitales.

Así, en la Sociedade Cultural Recreativa Ferrándiz, en Caranza, disfrutarán de la actuación de varias rondallas: Bohemios (día 3), Nas Ondas do Mar (día 10), Añoranzas (17) y Sonidos del Alba (24).

Otra de las iniciativas municipales dirigida a los mayores de la urbe son los talleres “Ferrol dinámico”, un programa de dinamismo físico, mental, lúdico y social destinado a aquellos que superen los 65 años.

Esta acción se llevará a cabo en la SCRD Ferrándiz los lunes de 18.00 a 19.00 horas; en la AVV A Magdalena, los martes de 10.30 a 12.00 horas, y en la AVV San Antonio de A Cabana, los martes de 16.00 a 17.30 horas. Explican desde el Concello local que las personas interesadas en participar en estas actividades podrán inscribirse en las instalaciones de la propia asociación vecinal.

La agenda de actos relacionados con el Día Internacional de las Personas Mayores no acaba aquí. El próximo día 6, a las 10.00 horas, se celebrará un nuevo el pleno intergeneracional en el Ayuntamiento de Ferrol.