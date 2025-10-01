Mi cuenta

Rosa Salanova invita al cambio de conciencia a través de su arte en el Ateneo Ferrolán

Las instalaciones recuperan el horario de mañana y tarde

Redacción
01/10/2025 10:43
La artista, Rosa Salanova Shakti, con una de sus obras | Cedida -

“Dimensiones Cristalinas” es el título de la exposición que llega este mismo miércoles a una de las salas del Ateneo Ferrolán, aunque el acto de inauguración se celebrará la tarde del viernes 3, a las 19.30 horas. En este encuentro no solo se presentarán las pinturas que firma Rosa Salanova, sino que el público también disfrutará de acompañamiento musical, a cargo de Rut Díaz Salgado, y poético, de Esther Val.

Mediante esta selección que ya alberga el espacio cultural de la calle Magdalena, la artista invita a emprender un viaje interior para descubrir la propia esencia, con la mirada puesta en un cambio de conciencia global.

Así, Rosa Fernández Salanova imagina una nueva “dimensión” para los seres humanos en la que estos vivan conectados en mayor medida con su parte más amorosa y “cristalina”.

Nuevos horarios

El fin del verano amplía el tiempo diario de apertura de las instalaciones, recuperando la posibilidad de la visita tanto en turno de mañana como de tarde.

Así, el horario del Ateneo Ferrolán vuelve a ser de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Además, se pueden solicitar visitas guiadas contactando con la entidad a través del correo electrónico secretaria@ateneoferrolan.org.

