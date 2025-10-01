Pintura, escultura y libro de artista se unen en la muestra que se invita a visitar en Exponav

La selección está comisariada por Cristina Carballedo | Daniel Alexandre -

La obra de Agostinho Santos, que además de artista es director de la Bienal Artística Internacional de Gaia, y de Álvaro de la Vega, referente en la escena de la escultura contemporánea, se expone hasta el domingo en la sala Carlos III de Exponav. Antes de su retirada se realizará una visita guiada para conocer la propuesta de primera mano, este jueves 1 a las 18.00 horas.

“A inquietude da imaxinación” es el título con el que se identifica la selección, que refuerza una vez más la relación transfronteriza, a través del arte, entre Portugal y Galicia.

Así, las creaciones de dos artistas con más de 40 años de trayectoria establecen un diálogo, comisariados por Cristina Carballedo, en el marco de un espacio histórico, que data del siglo XVIII, como son las antiguas herrerías de Carlos III.

El propio De la Vega valora del museo que “ten as características estruturais óptimas para establecer as regras do xogo: superficie ampla e lúcida, bóvedas de ladrillo que son un ceo en si, columnas poderosas de sección cadradas e arcos cegos”.

Por su parte, Santos considera esta muestra antológica por integrar piezas creadas en distintas fases de su carrera artística, que se conectan en el trasfondo social, desde cuestiones de género a ambientales.