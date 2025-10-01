Mi cuenta

Educación e Universidade

O Sindicato de Estudantes convoca folga xeral para apoiar aos palestinos e reclamar a ruptura con Israel

En Ferrol, a manifestación terá lugar este xoves 2, diante do edificio da Xunta

Redacción
01/10/2025 18:05
Concentración, este ano en Ferrol, en apoio a Palestina
Concentración, este ano en Ferrol, en apoio a Palestina - Juan Rey-Cabarcos

O Sindicato de Estudantes organiza este xoves 2, ás 12.00, tres manifestacións simultáneas en Galicia baixo o lema de “Paremos o xenocidio contra o pobo palestino. Ruptura con Israel xa!”. Unha das localizacións é diante do edificio da Xunta, en Ferrol, e dende o colectivo animan á participación lembrando que esta é unha das accións incluídas no “gran movemento de protesta popular que a fin de semana do 4 e 5 de outubro protagonizará novas mobilizacións en todo o Estado”.

Esta folga xeral estudantil vén motivada polo feito de que “a causa palestina é a causa da mocidade e dos millóns que defendemos os dereitos humanos e a xustiza social”, tal como manifestan dende o sindicato, poñendo o foco en que a solidariedade con este pobo xa se extendeu por todo o territorio internacional.

Así, concretando no caso do Estado español, o colectivo denuncia que o “goberno de PSOE-Sumar está a empregar unha dobre linguaxe”, referenciando que se manteñen “relacións comerciais, diplomáticas e militares con Israel”, ao mesmo tempo que o discurso do presidente, Pedro Sánchez, considera “inaceptable” o que está a ocorrer con Palestina.

Universidade

O ámbito universitario tamén se compromete coa causa a través de UDC Por Palestina, que convoca todos os mércores, ás 12.30, concentracións e minuto de silencio fronte á Facultade de Humanidades.

