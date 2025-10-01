La tortilla ferrolana presente de nuevo en el Campeonato de España que se celebra en Alicante

Veinte negocios de toda España competirán en Alicante el próximo domingo -

El próximo domingo 5 de octubre se celebra en Alicante (Comunidad Valenciana) una nueva edición, la XVIII, del Campeonato de España de Tortillas y, una vez más, Ferrol estará representado en la cita, y por partida doble.

Compitiendo entre los mejores maestros tortilleros del país estarán de nuevo el mesón Ankha, y el restaurante Zahara, dos representantes de la urbe de un total de veinte candidatos para hacerse con el trofeo nacional.

Como se recordará la elaboración de Samuel Curbeira se hizo el año pasado nada menos que con el tercer puesto en el campeonato nacional, siendo superado por la propuesta del mítico, O Cabo, de A Coruña, y una tortilla estilo Betanzos que se elabora en Madrid, dejando el pabellón gallego muy alto, pero también el ferrolano, de mano de la propuesta realizada por el responsable del mesón ferrolano.

Cabe citar también que en el primer concurso de tortillas que se elaboró en Galicia hace unos meses, Curbeira logró ganar también el segundo premio en la categoría de elaboración tradicional, así que está imparable el cocinero de la urbe que viajará de nuevo a tierras valencianas.

El año pasado era la primera vez que competía y este buscará, al menos, revalidar ese tercer puesto, tarea que no resultará fácil.

También regresa al certamen el restaurante Zahara, que participó hace dos años con una propuesta a la que añadieron jarrete estofado.

Estaremos muy pendientes del desarrollo del certamen y de estos dos negocios especializados en el arte de mezclar huevos, patatas y grandes dosis de buen hacer.