La Royal Opera de Londres estrena nueva temporada cinematográfica

Esta misma ópera de Puccini, "Tosca", se representó el año pasado en el teatro Jofre

Una de las compañías más prestigiosas del mundo operístico vuelve a la gran pantalla con la temporada cinematográfica 2025-2026 que propone la Royal Opera y que alcanza cinco localidades gallegas. Una de ellas es Ferrol y de nuevo se elige al Duplex Cinema para el pase i­naugural, que exhibirá la popular ópera de Puccini “Tosca” bajo la dirección de Oliver Mears, este miércoles 1.

Los protagonistas que llevan a escena esta producción cuentan con su particular experiencia con los personajes que interpreta cada uno. En el papel principal, Anna Netrebko da vida por primera vez para la Royal Ballet & Opera a Floria Tosca, a quien ya había encarnado, con gran éxito, en otros teatros de prestigio en el ámbito de la ópera.

El elenco también está integrado por el tenor Freddie De Tommaso, que representa a Cavaradossi, y el bajo-barítono Gerald Finley, ambos también con un vínculo especial entre intérprete y personaje.

En el caso de Finley, con ese mismo papel debutó, en 2018, en la propia Royal Opera, mientras que De Tommaso interpretó al suyo por primera vez para sustituir a la voz original, en 2021, al verse obligado a interrumpir su actuación en el primer acto. Así, este último se convirtió en el tenor más joven en interpretar este papel en Covent Garden, la sede de la compañía.

“Tosca es una de las óperas más fascinantes del repertorio y ha cautivado al público de todas las generaciones con su intensidad y dramatismo”, señala el director, rememorando “las legendarias representaciones de Maria Callas aquí y más allá”. Para Mears “es un gran honor realizar una nueva producción” de esta pieza, por primera vez junto a su colega Jakub Hrůša.

Esta propuesta que se emitirá en directo, vía satélite, desde Londres, tiene una duración de 210 minutos y llega a España por medio de la distribución de Versión Digital.

Argumento

Floria Tosca y Mario Cava­radossi viven por y para su amor mutuo, así como para el arte, en un escenario que representa a una Roma devastada por la guerra.

Sin embargo, cuando el hombre ayuda a un prisionero fugado, ambos pasan a ser odiados a muerte por el barón Scarpia, jefe de policía. De esta manera, la historia deriva hasta verse Tosca obligada a aceptar el trato de acostarse con esta autoridad para salvar a su amado.