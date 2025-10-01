Ferrol recibe a más de 1.300 turistas de crucero en la primera doble escala de octubre

Un viandante toma una foto del "encuentro" de los dos trasatlánticos - Daniel Alexandre

El puerto de Ferrol recibió este miércoles la visita de dos cruceros, la primera y penúltima vez que sucede el presente año, apenas dos semanas antes de que se cierre la temporada de pasajeros de 2025. Lo hará el 13 y el 14 de octubre con el imponente “Mein Schiff 7”, que tiene capacidad para 2.900 turistas, y el “Spitsbergen”, un crucero más modesto en dimensiones (101 metros de eslora) y aforo, que, además, clausurará la temporada con una pernocta, un hecho poco usual para el puerto local.

Ayer, los protagonistas fueron el “Ambition” y el “Amera”. Aunque en principio estaba previsto que amarrasen con tres horas de diferencia, finalmente no hubo tal y alrededor de las 8.00 horas los dos tras-atlánticos estaban atracados en el muelle espigón exterior. Entre ambos, cerca de 1.400 pasajeros procedentes de Portland, en el caso del “Amera”, y de Liverpool, el “Ambition”, que, sobre todo durante la mañana y hasta el mediodía, se dejaron ver por la ciudad. Otros, como es habitual, decidieron pasar parte de la jornada de visita en otros lugares, como Santiago de Compostela.

Entre las cinco y las seis de la tarde, los dos cruceros salieron de la ría, completando así la decimosexta y decimoséptima escala de este año que, si no hay imprevistos, se cerrará con diecinueve visitas, cuando recalen el “Mein Schiff 7” y el “Spitsbergen”.

De este modo, el puerto rondará de nuevo los 20.000 cruceristas, una cifra que aumentará el año que viene –están programadas 26 escalas, siete más que este año– y los siguientes, una vez que la concesionaria del servicio de terminalista esté a pleno rendimiento.

Cabe recordar que este proceso está en marcha y que la intención del Puerto es que se adjudique antes de finalizar el presente año, con lo que, teniendo en cuenta la dinámica del sector –planificación a un año vista–, la terminalista se hará cargo de la gestión del tráfico de cruceros en 2027. Es decir, los barcos de pasaje que visiten Ferrol lo harán a través de la nueva empresa.

El objetivo del Puerto es alcanzar los 40.000 pasajeros anuales, una cifra que, salvo el año 2014 –cuando, gracias a la aportación de la flota de la Royal Caribbean, se superaron ligeramente los 39.000– nunca se alcanzaron.

Además, el futuro servicio y las inversiones asociadas permitirán que, llegado el caso, el puerto sea también punto de inicio y destino de cruceros, algo que en los más de veinte años de trayectoria en este tipo de tráfico no ha ocurrido en ningún momento.