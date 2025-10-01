Ferrol en Común reclama que se restaure la prohibición de circular en coche por Armas

Vehículo circulando junto a las terrazas de la calle Real - | Daniel Alexandre

El grupo municipal de Ferrol en Común (FeC) reclamó ayer al gobierno local que “recapacite e restaure” la prohibición de circular con vehículos privados por las vías adyacentes a la plaza de Armas.

Por medio de un comunicado, la formación calificó la decisión de “inservible”, alertando de que supone un incremento de la contaminación, además de poner en peligro a los viandantes y multiplicar la problemática del aparcamiento irregular. En este sentido, la agrupación recordó que, durante el mandato de Jorge Suárez –de 2015 a 2019–, se pusieron en marcha una serie de medidas que, aun siendo rechazadas en un principio por la población, fueron “finalmente celebradas pola cidadanía”, como la peatonalización del mencionado espacio y de parte de las calles Magdalena y María. No obstante, la propuesta de reducir las multas del actual gobierno local, afirman, comenzando por la desconexión de los radares de la plaza de Armas, generó “un inmediato efecto de coches circulando mesmo pola rúa Real”.

Asimismo, la formación denunció que no se está aportando en comisión información, entre otros asuntos, sobre la presunta “privatización” del servicio de grúa o un contrato valorado en 18.000 euros relativo al “multacar”.

Respecto a este último, no obstante, desde el Concello se explicó que dicha cuantía responde a la necesidad de actualizar el software de la tecnología que emplea el vehículo, dado que la empresa suministradora ya no existe.