El Consistorio contratará a cuatro jóvenes a través del Plan de Garantía Xuvenil

Desde FeC se criticó que se realice a expensas del programa anterior - | D. Alexandre

El responsable del departamento de Emprego del Concello de Ferrol, Javier Díaz, informó ayer al resto de grupos en la comisión del área de que el gobierno local ha tramitado la solicitud de una subvención autonómica para la contratación de jóvenes a través del Plan de Garantía Xuvenil Plus 2021-2027. Este programa, señaló el edil, “ten como obxectivo mellorar a cualificación das persoas máis novas para que adquiran as competencias profesionais e técnicas necesarias para acceder ao mercado laboral”.

Con esta convocatoria, detalló, se busca mejorar la empleabilidad de aquellos los inscritos en el sistema nacional para este colectivo mediante la prestación de servicios “que lles posibiliten realizar un traballo efectivo”. Gracias a esta ayuda, añadió, se espera poder contratar a cuatro jóvenes del municipio.

Los requisitos de los participantes, por tanto, serán el encontrarse en el rango de edad contemplado en la normativa del mencionado circuito de garantía juvenil estatal, estar desempleados e inscritos como demandantes de trabajo en el SPEG.

La decisión, no obstante, despertó las críticas del grupo municipal de Ferrol en Común, que si bien admite que es positiva, a la vez censura que se solicite en detrimento de otra ayuda de la Xunta para la contratación, en este caso, de personas en riesgo de exclusión. Así, la formación señala que, aun siendo cierto que el colectivo beneficiario tiene dificultades para incorporarse al mercado laboral, cuenta con otras herramientas para ello, como los Programa Integrado de Emprego (PIE) municipal, mientras que los afectados por la anterior modalidad carecen de otra oportunidad.

De igual modo, la agrupación señaló que, a nivel práctico, el Concello pierde una veintena de trabajadores frente a los cuatro que aportará la nueva iniciativa, afeando al mismo tiempo las justificaciones que se aportaron en la comisión.