Fachada del edificio del Casino Ferrolano por la calle Real - Jorge Meis

Siendo ahora un lugar que da cobijo a diario a las conversaciones pausadas de los más veteranos de la ciudad, cuesta imaginar que el Casino Ferrolano fue el epicentro festivo y cultural de una ciudad emergente en aquellos “locos años veinte”, cuando los “asaltos” —que así se llamaban los bailes, con “jazz band” amenizando la juerga— al más puro estilo “gran Gatsby” salpicaban el calendario de la ferrolanía.

Este miércoles, esos suelos hidráulicos en los que deslizaban los tacones con destreza, las vidrieras que dejaban pasar la luz justa y las paredes que callaron las indiscreciones de los tertulianos, cumplen cien años. Fue el 1 de octubre de 1925 cuando Ferrol estrenaba el “casino más elegante de España”, como publicó a cinco columnas El Correo Gallego, periódico local por aquel entonces, al día siguiente.

Culminaba así una de las obras más ambiciosas del siglo XX en el barrio de A Magdalena, la encargada al arquitecto Rodolfo Ucha por la junta directiva de la entidad fundada en 1850 con el nombre de “La Tertulia de Confianza” y rebautizada con su denominación actual en 1907. Al principio, los socios —en masculino, puesto que no admitían a socias— tenían la sede en Amboage, donde posteriormente se instalaría el Hospicio Municipal. Más tarde, se mudarían para la esquina de Real con Coruña, pero las instalaciones se quedaron pequeñas rápidamente para la exigencia de la gran vida social ferrolana y pronto tuvieron que servirse del teatro Jofre para hacer sus actividades.

Y fue en ese contexto de andar siempre “de prestado” —sumado a la finalización del contrato de alquiler del lugar en el que llevaban 40 años— cuando a la directiva se le ocurrió la idea de emprender la construcción. “Fracasado el propósito de arrendar otro domicilio adecuado a las necesidades sociales”, en la reunión de la junta del 22 de agosto de 1919 acordaron comprar dos casas en la calle Real, otras dos en Dolores y una tercera en el número 27 de esta calle: estos fueron los cinco solares en los que se levantó el edificio centenario.

El proyecto

Recogía El Correo que la sociedad tenía únicamente 17.107,75 pesetas a comienzos de 1920 y sin embargo pagó por los terrenos un total de 145.852,95. “¿Que cómo se ha realizado tan sorprendente transformación de capital? Pues hipotecando unas casas para adquirir otras”, explicaban, añadiendo que “anunciada una emisión de obligaciones hipotecarias, los socios del Casino, en muy pocos días, suscribieron 250.000 pesetas”. No obstante, el coste total de todos los trabajos se cifró en 700.000.

Encomendaron el proyecto a Rodolfo Ucha y al también arquitecto Bescansa, encargándose el primero de los planos y el segundo de las obras con hormigón armado, siendo este el primer inmueble de Ferrol construido con este innovador material. A comienzos de 1921 se derribaron las casas y el 7 de julio de ese año se firmaron los trabajos con el contratista Avelino Castro, colocándose la primera piedra el 6 de abril de 1922, un acto recogido también por los cronistas.

“Ferrol progresa, es verdad; pero progresa porque hay un puñado de hijos que se han empeñado en levantarlo, ya que los poderes públicos no se ocupan de él a pesar de la trascendental importancia que tiene”. Así comenzaba el relato en la cabecera local, dando cuenta de que la cita empezó a las 11.30 horas y contó con la presencia del alcalde, Aureli­ano Sánchez Calviño, y la junta directiva de la sociedad —José de la Peña Gavilán, el presidente; Julio Fernández Grande, el vicepresidente; Luis Ledo, el secretario; José Vierna, el contador; Saturnino Montalbo; el bibliotecario; Antonio Alberto Munduate como tesorero y Miguel López Uriarte, vicesecretario—, entre otras autoridades civiles y eclesiásticas, que asistieron a la ceremonia simbólica dirigida por Ucha en la que, junto a esa primera piedra, se enterró una caja de hierro con un ejemplar de El Correo y varias “monedas de plata y cobre”.

Asistieron después a un “almuerzo íntimo” a base de “huevos a la criolla, gallina en pepitoria, merluza en salsa mayonesa, menestra, jamón de york en fiambre, flan, quesos, dulces, frutas, Riscal, Jerez, Champagne, café, licores y habanos”.

La inauguración

Hubo que esperar más de tres años para cruzar el umbral de la puerta del edificio del Casino Ferrolano por primera vez. Fue a las 12.15 cuando se celebró el acto de bendición a cargo del obispo de Mondoñedo, Juan José Solís, en un “altar portátil” ubicado en la sala de fiestas. Después se celebró un banquete, un té para los socios y “un festival que estuvo muy animado, concurriendo lo más selecto de la sociedad ferrolana”, como atestiguó El Ideal Gallego, terminando la intensa jornada a las 23.00 horas.

Los periódicos ensalzaron en sus páginas su “gusto moderno”, las “elegantes columnas monolíticas de mármol gris” de su entrada, la vidriera “maravillosamente ejecutada” por la casa Maumejean de San Sebastián, el “magnífico ascensor instalado por Jacobo Schneider”, la “artística balaustrada”, las “ocho magníficas columnas de mármol rojo con bases y capiteles blancos” y su mirador privilegiado: “El que no haya visto Ferrol desde la terraza del Casino no lo ha visto completamente”, expresaba El Correo.

Lo hacía en un inventario de virtudes que, cien años después, sirve para saber que había montacargas y calefacción central o saneamiento y alumbrado eléctrico instalado por Siemens-Schuckert, además de aportar datos tan específicos como que la cuadrilla que se encargó del “movimiento de tierras, cantería, albañilería y piedra artificial”, salvo en la época de la huelga [hubo un paro en la construcción que retrasó los trabajos] fue de obreros portugueses.

Felipe Bello Piñeiro, el pintor de O Seixo, fue a quien encargaron la obra que decora las paredes de la Sala de Conversaciones - Daniel Alexandre

Pero si algo sorprendió a la sociedad ferrolana de entonces, fue la magistral obra de Felipe Bello Piñeiro en la Sala de Conversaciones, de la que el ferrolano Álvarez de Sotomayor, que llegó a ser director del Museo del Prado, dijo que “está todo hecho con colores chillones, pero entonado tan acorde que en vez de ‘chillar’ resulta un amable conjunto”.

Celebración

Alberto Vázquez, actual presidente, destaca que este centenario es posible gracias a “los directivos, socios y empleados” que pasaron por allí en todo este tiempo. Este miércoles, sus 1.800 asociados están llamados a celebrar la efeméride desde las 20.00 horas, cuando Miguel Brotóns presentará el himno que ha hecho para la entidad, decana de Galicia.