Una firma francesa se encargará de instalar la barrera anti-intrusión entre la Punta del Martillo y el muelle 6

Vista desde uno de los muelles afectados I - Emilio Cortizas

Una empresa francesa, Musthane, se encargará de suministrar e instalar la barrera anti-intrusión flotante que cerrará el Arsenal por mar, en concreto en la lámina de agua, ahora abierta, entre los muelles 5 –por la Punta del Martillo– y 6. La Armada culmina de este modo un procedimiento que ya se tramitó en una licitación aparte el año pasado pero que en aquella ocasión había quedado desierta.

La firma gala con sede en Willems ha sido la única propuesta presentada y ejecutará este contrato por el importe estimado en los pliegos, es decir, 411.400 euros, impuestos incluidos. Este elemento, explica el Arsenal, permitirá satisfacer la “necesidad real” de cerrar todo el perímetro del recinto militar, y no exclusivamente en la zona de tierra. Cabe recordar que en la actualidad no existe ningún sistema material –solo humano– que disuada de la entrada de embarcaciones a aguas de jurisdicción militar.

La solución adoptada consistirá en una barrera flotante de 300 metros –aunque la distancia real entre los muelles es menor, de alrededor de 230– con una puerta de acceso de entre 15 y 20, así como dos correderas de anclaje para la compensación de la marea, una cadena de seis metros para fondear en la plataforma del muelle de la Punta del Martillo y otra de dos metros para anclarse en la plataforma del muelle nº 6 con dos boyas que se fijarán a un bloque de hormigón para delimitar la puerta de acceso.

En este sentido, se incluirá además un balizamiento lumínico, una alarma sonora, luces de apertura y un cierre de barrera con una baliza crepuscular cada 17,5 metros en toda su extensión. Se incorporará asimismo una alarma de detección de apertura a lo largo de la misma.

La Armada considera este elemento suficiente para resistir el impacto de una embarcación semirrígida de 12 metros de eslora con un peso aproximado de unas 12 toneladas de peso a una velocidad máxima de 16 nudos.

El montaje de la estructura, que deberá estar finalizado antes de la primavera –el plazo de ejecución son cuatro meses desde la formalización del contrato, que no podrán ir más allá del 30 de noviembre–, se va a necesitar además la instalación de vigas raíl con carro deslizante incluido en el cantil de los dos muelles.

Por otro lado, en las condiciones del pliego se incluye un curso de manejo y manipulación del equipo al personal del Arsenal que se vaya a encargar de esta tarea.