Últimos días para registrar las candidaturas a los premios Ferrolterra Emprende de AJE

Uno de los premiados el año pasado I - Daniel Alexandre

Hasta el próximo domingo, día 5, a medianoche podrán registrarse las propuestas para optar a los premios Ferrolterra Emprende, una iniciativa que la Asociación de Jóvenes Empresarios –AJE– de la comarca puso en marcha hace diez años y que, en esta ocasión, se entregarán en una gala en Narón –el lugar todavía no se ha anunciado– el viernes siguiente, es decir, el día 10 a las 19.30 horas.

Las bases pueden consultarse en la web de la organización empresarial –ajeferrolterra.org– y los interesados en concurrir pueden presentarse a las categorías de iniciativa emprendedora o joven empresario. Para ello deberán cubrir un formulario. Como es habitual, también se entregarán accésits, aunque en este caso, al tratarse de reconocimientos especiales que se otorgan entre las empresas, no requieren inscripción.

A partir del lunes 6 se irán anunciando en las redes de AJE Ferrolterra las candidaturas de cada categoría, así como los patrocinadores de esta edición y los premios de cada modalidad.

Quienes tengan dudas o necesiten más información pueden ponerse en contacto por correo –info@ajeferrolterra.org– o llamando al 634 164 508.