Sanidad

Premio para Medicina Interna del CHUF en un congreso autonómico sobre hipertensión

Se trata de un trabajo colectivo que relaciona la tensión alta con la ceguera

Montse Fernández
Montse Fernández
30/09/2025 20:26
En la foto, la ponente
En la foto, una de las profesionales del CHUF, Marta Rodríguez Suso -

Profesionales de Medicina Interna del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol recibieron un premio en el marco del encuentro anual de la Sociedade Galega de Hipertensión. Lograron un galardón en el ámbito de los casos clínicos a nivel gallego por el trabajo: “Cando a hipertensión cega, un caso de PRES (Síndrome de encefalopatía posterior reversible)”. 

El premio fue concedido durante el 31 congreso de la Sociedade Galega de Hipertensión y el XXII Congreso de la Sociedade de Risco Cardiovascular, que se celebró el pasado fin de semana en Sanxenxo, Pontevedra.

Trabajo colectivo

 El referido trabajo del CHUF está firmado por las profesionales Marta Rodríguez Suso, Paula Blanco Vigo, Adriana González Casas y Marta Contreras Sánchez, quienes valoran y describen un caso visto en esta Área Sanitaria. 

En términos generales, aseveran las profesionales del complejo, el síndrome de encefalopatía posterior reversible (PRES) “Asocia clínica como cefalea, déficits visuais ou crises epilépticas, con edema vasoxénico posterior e reversible na neuroimaxe”. 

También se añade que se relaciona con la hipertensión. “É considerada pouco frecuente e pode afectar ata ó 8% dos adultos de mediana idade, predominantemente mulleres”, subrayan. En el estudio se valora “o seguimento por neuroimaxe da afectación, trala sospeita en base a clínica de que puidera ser esta síndrome de PRES”. El diagnóstico de este problema se confirma a través de una resonancia cerebral en la que se observa una alteración de la señal en la sustancia blanca cerebral. 

Así, se concluye que el empleo generalizado de imágenes cerebrales y vasculares por tomografía computerizada o resonancia magnética en las dos últimas décadas en este ámbito “ten permitido mellorar a caracterización detallada e o recoñecemento máis doado desta síndrome de PRES e da súa análoga a síndrome de vasoconstricción cerebral reversible”. El reconocimiento de ese problema y su identificación precoz, explican, “é o que permite centrarse no tratamento específico do posible causante das mesmas”, para poder revertirlas cuanto antes. Este abordaje del problema es lo que le ha valido este reconocimiento.

