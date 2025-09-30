Pontón reclama medidas para acabar con el “illamento” ferroviario de la ciudad naval

Un momento de la reunión con el Foro Cidadán polo Ferrocarril, en el Centro Cívico de Canido - | D. Alexandre

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reclamó esta mañana en Ferrol un servicio e infraestructuras ferroviarias propias “do século XXI” que permitan acabar con el “illamento” de Ferrol y su comarca. La líder nacionalista, acompañada del diputado Ramón “Mon” Fernández y del responsable municipal de la formación, Iván Rivas, mantuvo un encuentro de trabajo con miembros del Foro Cidadán polo Ferrocarril, que retomaron el pasado mes de septiembre su actividad reivindicativa tras una pausa estival.

Tras la reunión, Pontón compareció ante los medios para mostrar su apoyo a la plataforma, recordando que el Bloque ha presentado o presentará tanto en el Parlamento de Galicia como en el Congreso y el Senado una batería de propuestas a este respecto. “Ferrol é unha cidade illada e discriminada, que leva durante moito tempo vendo como perde servizos a pesar de ter un enorme potencial e posibilidades”, aseveró la portavoz, insistiendo en que “non é de recibo que se lle estean poñendo paos nas rodas cando o que necesita é entrar na modernización das súas infraestruturas”.

En este sentido, Ana Pontón incidió en que este proceso de modernización es “vital” para el desarrollo económico y social de la comarca, pero también para “enfrentar” los retos de la transición energética. Y es que, a día de hoy, pese a ser el medio de transporte más eficiente medioambientalmente, su uso se ve limitado por unos horarios, en el caso de A Coruña, “máis pensados para chegar a coller o AVE que para darlle servizo á cidadanía”, y con un tiempo de trayecto que duplica al del vehículo privado.

“O ferrocarril é o medio de transporte do futuro. Quen quede fóra dese deseño, quedará a marxe do desenvolvemento económico e social”, sentenció la nacionalista, subrayando que, desde el BNG, “non estamos dispostos a que Ferrol sexa discriminada” y recordando que las conexiones con la ciudad naval son las más lentas “de todo o Estado”. “O que non podemos tolerar é que esta vía leve cen anos casi exactamente como a fixeron”, zanjó.

A nivel de medidas, la formación volvió a reclamar a la Xunta que “exerza as súas competencias” en este ámbito y desarrolle un servicio de proximidad propio como ya tienen otras comunidades autónomas. Para ello, insistió, el gobierno gallego debe solicitar al Ejecutivo central la transferencia de medios “en materia de ferrocarril interior” tras acometer la modernización de las infraestructuras.

Asimismo, Pontón apuntó que, a medio plazo, se acometerá el demandado “bypass” de Betanzos –que forma parte del acuerdo de investidura del BNG–, mientras que a largo se reclaman actuaciones como la electrificación de los raíles, la mejora del trazado actual y “facilitar” la duplicidad de las vías en toda la ruta.