Las cofradías dan por cerrada, un mes antes de lo permitido, una campaña de la zamburiña “floja”

Alberto Pardo, patrón del "Coviña", en la descarga de ayer, último día de campaña - Daniel Alexandre

La campaña de extracción de zamburiña finalizará antes de lo que prevé el plan de explotación de este recurso aprobado por la Consellería do Mar, que permitiría la recolección hasta el último día de octubre.

Alberto Pardo, el patrón de “Coviña”, uno de los barcos que ha participado desde el inicio, a mediados del mes de julio, aseguró ayer que la campaña de este año ha sido “muy floja” y, de hecho, de media han venido faenando solo cinco de los 13 barcos que en la ría –ocho de la cofradía de Ferrol, tres de la de Barallobre y dos de Mugardos–.

En las primeras jornadas ya se detectó una escasez de recurso de talla comercial, un arranque que vino a confirmar lo que anticiparon los muestreos realizados por los pósitos. En ellos se comprobó –aunque las analíticas siempre arrojan resultados parciales– que sí había cierta abundancia de bivalvo que aún no había alcanzado el tamaño mínimo –en este caso 40 milímetros es lo que fija el reglamento autonómico de tallas–, pero poco que sí podía extraerse.

No fue ese el único contratiempo que acusó el sector. Antes del comienzo, que se preveía para el mes de junio –uno después de que pudiese hacerlo, según las condiciones del plan de explotación– las analíticas practicadas por el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia certificaron la presencia excesiva de toxina PSP, una concentración que se mantuvo durante más de un mes.

Con esos condicionantes, la campaña fue avanzando, aunque desde un primer momento los socios que salieron a faenar constataron las dificultades para alcanzar los cupos con cierta facilidad. Y ello a pesar de que tomaron medidas para garantizar la sostenibilidad del recurso, es decir, hacer más exigentes algunos requisitos. En primer lugar, aumentaron la talla mínima de los 40 milímetros que marca el reglamento a los 45 y, por la otra, redujeron a la mitad el tope máximo de captura por tripulante y día, pasando de los 20 kilos a los 10. “Desde el principio nos costó mucho y ya las últimas semanas fue mucho más complicado todavía”, señaló Pardo, uno de los dos que ha continuado hasta el final.

A pesar de este traspié, los armadores creen que hay motivos para pensar en que la campaña del año que viene va a ser mejor. Lo primero, como explica el propietario de la “Coviña”, es que “encontramos muchísima que estaba casi en el tamaño que fijamos, los 45 milímetros, así que si el año que viene no hay nada raro, estamos seguros de que va a haber recurso suficiente para hacer una buena extracción”. Con lo de raro se refiere a un exceso de agua dulce, uno de los factores más dañinos –mortíferos, más bien– a los que pueden enfrentarse determinadas especies de bivalvos, la zamburiña entre ellos. Ya sucedió los meses posteriores a las riadas del otoño e invierno de 2023, que provocaron una mortalidad excesivamente anormal.

A falta de incluir los datos de las dos últimas jornadas, la campaña de extracción de zamburiña –la ría de Ferrol es la única en la que se cría de manera natural– arroja unas capturas de más de 3.200 kilos. Son más que el año pasado –2.850– y, además, con una cotización media superior –23 euros, por los 19 del anterior–. Con todo, está muy lejos de lo que sucedió antes de las riadas, en 2023, cuando el volumen de capturas llegó a los 24.500 kilos.