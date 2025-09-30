La historia que ideó una niña en Doniños inspira a los pequeños en Ferrol

La autora, Blanca María Trillo Díaz, con el ejemplar publicado por Apuleyo Ediciones a partir del original - | Cedida

Jugar a ser tal personaje o subirse a un árbol eran entretenimientos habituales para la maestra de formación Blanca María Trillo Díaz, además de leer los libros de “Los Cinco”, algo que quizás sirvió de inspiración para haberse convertido a día de hoy en escritora. Su primera y única obra publicada hasta el momento es “La aventura junto al lago”, una historia que creó cuando era niña y que vendrá a presentar por primera vez este sábado 4, a las 12.00 horas, en la Central Librera de la calle Dolores.

Después de haber visitado varios colegios y haber participado en la feria del libro de su ciudad, Pontevedra, la autora presentará por primera vez el ejemplar en el lugar donde lo gestó, con 11 o 12 años. Aunque la familia es de Ferrol, se fue a vivir a Pontevedra por destino militar de su padre y, echando la vista atrás, recuerda cómo todos los veranos cogía un autobús ella sola para disfrutar de las vacaciones en Doniños, la parroquia de su madre: “Me iba hasta Ferrol en el Castromil y allí me esperaban en la estación mis abuelos”.

“Siempre me iba para allí con la máquina de escribir de mi padre”, rememora, sorprendida de la confianza que depositaba en ella. Hasta septiembre no regresaba a Pontevedra para ultimar los preparativos antes de las clases, por lo que sacaba el máximo rédito a los veranos no solo jugando y leyendo, sino también creando.

Portada del libro original que escribió a máquina - | Cedida

Dar el paso

Los cuentos que escribía, ilustraba y a los que incluso les daba el formato de libro permanecieron años en el olvido. Por suerte, “La aventura junto al lago” llamó un día la atención de Antía, la hija de Blanca Trillo, que la acompañará en la presentación.

La pequeña le preguntó a su madre si había publicado el volumen, una cuestión que en aquel momento no tuvo mayor importancia hasta que, hace dos años, coincidiendo también en verano, se le encendió la bombilla. En una especie de arrebato de valentía, buscó en Internet cómo editar un texto y terminó rellenando un formulario en el que dejaba sus datos.

Esta plataforma fue Apuleyo Ediciones, una firma que se puso en contacto para solicitarle el texto en cuestión, a pesar de la incredulidad de Blanca Trillo. Lo habitual es enviar un documento de texto, pero este caso no podía seguir la norma y, para acelerar el proceso, la autora entregó fotografías del ejemplar original.

“Le pasé todas las fotos y les encantó”, tanto el resultado como el proceso. “Pensé que era broma”, concluye Trillo Díaz, que no dudó a la hora de firmar el contrato y ver las condiciones.

La historia

El libro se dirige especialmente a los primeros lectores de entre 6 y 9 años, ya que pueden abordarlo de una manera o de otra en función de la edad, y se basa en las aventuras y la fantasía.

Coincidiendo con una de las colecciones que más disfrutaba leyendo cuando la autora era pequeña, “La aventura junto al lago” también gira alrededor de cinco personajes protagonistas. Todos ellos se identifican con nombres reales de niños y niñas con los que compartía las vacaciones, así como el de su propia prima. A excepción de este último, los parentescos no se correponden con la realidad sino, quizás, con la afinidad que sentía entonces, como es el caso de una hermana de la propia Blanca.

“Es una historia de un tesoro que está escondido en el lago de Doniños, en el fondo”, relata la autora, explicando cómo los protagonistas deben buscarlo siguiendo ciertas pistas. Por supuesto, no desvela el final para dejar lugar a la sorpresa.