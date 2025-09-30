La asociación lúdica La Mesa Cuadrada de Ferrol celebra su décimo aniversario buscando nuevos aficionados

Eduardo Gorende, Miguel Regueira y Gabriel Martínez en el nuevo local de la asociación en el barrio de Ultramar - | Daniel Alexandre

Aquellos que crecieron jugando por las calles de Ferrol en la década de los 90 posiblemente recordarán haber visto, quizás solo de pasada, unas curiosas figuritas en los escaparates de tiendas como la librería Quijote, en la calle Real, o Arte 9, en Ingeniero Andrés Comerma. No fueron pocos –quien suscribe estas líneas incluido– a quienes picó la curiosidad al ver estas figuritas, solo para descubrir, una vez dentro del comercio, que formaban parte de un juego con cientos de ellas diferentes.

Así, Warhammer y su versión futurista, Warhammer 40.000, se volvieron relativamente populares en la ciudad. No era un entretenimiento de masas, pero tampoco era raro conocer a alguien que, como mínimo, estuviese familiarizado con el hobby. Con el paso de los años, esos pequeños grupos de amigos aficionados a estos juegos de guerra en miniatura comenzaron a juntarse los unos con los otros, siendo la cafetería Dallas, en O Inferniño, uno de los principales puntos de encuentro, acogiendo torneos, batallas casuales y también partidas de rol y de cartas Magic.

A día de hoy poco queda de aquellas reuniones, pero gracias a la democratización de internet, la afición no ha dejado de crecer por todo el mundo, especialmente tras la pandemia de coronavirus, cuando Games Workshop, principal compañía creadora de estos juegos, vio sus ventas multiplicadas por cinco de la noche a la mañana –de junio a noviembre de 2020, por ejemplo, vendió 214 millones de euros frente a los 43 del año anterior–. Como no podía ser de otro modo, el hobby también siguió vivo en Ferrol y aquellos jóvenes, hoy adultos, decidieron asociarse siguiendo el ejemplo de otros grupos de aficionados de otras ciudades de España.

Primeros pasos

Así, en 2015, nació la Asociación Lúdica La Mesa Cuadrada, estableciendo inicialmente su sede en un pequeño bajo de la calle Miguel de Cervantes. Diez años después, este grupo de amigos que no ha dejado de crecer, ha cambiado de ubicación, situándose ahora en el antiguo bajo de la tienda de ropa masculina Loureda, en la intersección de Sánchez Calviño con Venezuela; un amplio local con grandes ventanales que exponen con orgullo algunos de los ejércitos de sus socios, decenas de miniaturas magníficamente pintadas que, como ya sucediera en los 90, atraen las miradas de todos cuantos se las cruzan, sin importar la edad.

Dos caballeros del Caos, una de las facciones de Warhammer 40.000 - | Daniel Alexandre

“Yo soy militar y, en un destacamento del País Vasco, estaba con varios compañeros y allí conocimos una asociación muy importante, que es Bilbohammer, y pasábamos mucho tiempo allí”, relata Gabriel Martínez, secretario y uno de los fundadores de La Mesa Cuadrada, explicando que su intención era trasladar “a pequeña escala” esta experiencia a Ferrol. En este sentido, apunta que al principio lo más común es que estos juegos de estrategia se jueguen en los hogares de unos u otros amigos, “pero cuando ya tienes mujer, hijos y demás, que en tu casa entre y salga un montón de gente no es lo ideal”, por lo que entidades como la ferrolana son la solución ideal.

En cuanto al cambio de local, Eduardo Gorende, presidente de la asociación, explica que la anterior sede era un garaje muy recogido, que daba a un patio interior y que incluso en una ocasión se llegó a inundar, así que, con motivo del décimo aniversario, quisieron renovarse. “Queríamos algo más visual, que cuando hacemos jornadas de puertas abiertas la gente venga, disfrute y se sienta cómoda”. “En el anterior solo se nos veía en verano, cuando hacía calor y abríamos el portón”, mientras que con la nueva sede “la gente no para de mirar, siempre que estamos jugando entra y pregunta, que es lo que queremos”.

Ampliando horizontes

Y es que, con motivo de esta celebración, la organización busca atraer a más jugadores. Sus actividades van más allá de Warhammer, celebrando talleres de pintura y escenografía, sesiones de juegos de mesa –la colección de Gorende se cuenta ya por centenares–, partidas de rol e incluso, afirman con orgullo, han preparado un Cluedo en vivo. “Nosotros colaboramos, por ejemplo, con Mundo Otaku, en Narón, o ExpOtaku, en A Coruña, llevando propuestas muy sencillitas, para toda la familia, y al final la madre o el padre que viene a traer a su hija al final se quedan, se echan unas risas y pasan la tarde”.

Es innegable, no obstante, que ese atractivo visual de las miniaturas, especialmente cuando ya están pintadas entre escenografía, es único. Pero todo ese encanto puede desvanecerse igual de rápido en cuanto el profano descubre que detrás de estos ejércitos hay un reglamento de más de 200 páginas. A este respecto, desde la entidad se señala que hay opciones mucho más sencillas que permiten disfrutar de estas figuras e incluso de otras hechas por uno mismo, como Kill Team, un juego de combates de unas diez unidades en escenarios pequeños, o Gaslands, de carreras de coches inspiradas en escenarios “dieselpunk”, como el universo cinematográfico de Mad Max –de hecho, el próximo 4 de octubre celebrarán una jornada de puertas abiertas centrada en este juego, con taller de pintura y partidas, siendo necesario traer únicamente dos coches para personalizar–.

Los ejércitos expuestos en el escaparate atraen a diario las miradas de cientos de vecinos - | Daniel Alexandre

Así, si bien hay encuentros más o menos fijos, como los viernes del veterano o las partidas de Dragones y Mazmorras los sábados por la mañana, la asociación “trabaja mucho a demanda”, en el sentido de que los socios presentan propuestas y organizan partidas a través de grupos de WhatsApp. “También tenemos uno para la gente que está pensando si entrar, para que nos comente qué le gustaría probar”, detallan. De igual modo, explican que las jornadas de puertas abiertas también tienen como objetivo que pueda conocer la asociación gente que está en Ferrol “de paso”, como militares, para que no sientan “reparos” a la hora de participar en estas propuestas al tener que irse a los pocos meses.

“Si estás interesado, vienes, preguntas y nosotros encantados de enseñar lo que sea. Si es un juego que ya conocemos bien no va a haber problema, y si tenemos que investigar un poco, pues tampoco va a haber pega”, apunta el secretario. La idea, sin embargo, es fijar con el tiempo un calendario de actividades, dado que, como explican, “si no estás dentro de los grupos de WhatsApp es más complicado conocer lo que hacemos”.

La pregunta obligatoria

Durante el encuentro con la directiva de La Mesa Cuadrada se abordó el nacimiento de la asociación, su evolución en el tiempo y las actividades que proponen. No obstante, volviendo a las miniaturas que a día de hoy tanto atraen a los vecinos que se pasean por el barrio de Ultramar, la pregunta obligatoria para los dirigentes es ¿cómo explicarías estos juegos de estrategia a alguien que no tiene las más mínima idea de los mismos?

Miguel Regueira, tesorero de la entidad, es el osado que se atreve a dar respuesta. “Es un Risk carísimo y un poquito más complejo”, bromea. “En realidad no es algo tan complicado, porque la base de las reglas es igual para todos los ejércitos, por lo que conociendo las cinco o diez normas básicas podrías echar una partida sin ningún problema”. De forma abreviada, se trata de juegos en los que dos o más ejércitos se enfrentan en un escenario, donde los movimientos se miden con reglas y todas las acciones se resuelven con dados. La complejidad, por tanto, se basa más en las particularidades de cada facción –y de cada unidad dentro de ellas– más que en el sistema en sí, que suele ser similar incluso entre diferentes juegos. Asimismo, como explican desde La Mesa Cuadrada, Warhammer y otras opciones similares son el ejemplo más complejo y que más tiempo requiere, habiendo propuestas mucho más dinámicas y sencillas –el mencionado Gaslands, por ejemplo, solo requiere un coche por jugador y unos pocos dados, con unas reglas que ocupan, literalmente, dos páginas.

Los dados son un elemento fundamental en este tipo de juegos - | Daniel Alexandre

“Realmente, en cuanto llevas una o dos partidas, te das cuenta de que siempre es lo mismo, las mismas tiradas, comparar los mismos números, y que no era para tanto”, afirma Regueira, insistiendo en que precisamente por eso siempre invitan a la gente a probar, porque es la mejor forma de eliminar esa reticencia. De hecho, para poder conocer estos juegos no es necesario desembolsar ni un solo euro, porque los propios socios siempre están dispuestos a prestar sus ejércitos o miniaturas particulares.

“Al final, la premisa básica es pintarte tu muñeco y disfrutar de, cuando te sale un seis en los dados, reventar el muñeco del contrincante. Es la mayor satisfacción”, bromea el tesorero. “Realmente, el hobby no es solo llegar, desplegar tu escuadra o ejército y saberte las reglas. Son juegos con todo un universo que abarca videojuegos, novelas, cómics e incluso ahora Henry Cavill –conocido por sus papeles de Superman o Geralt de Rivia en la serie The Witcher y que es un gran aficionado a estas actividades– está dirigiendo una serie con Amazon Studios de Warhammer 40.000.”, apunta Eduardo Gorende. Además, insiste, se trata de algo muy personal, en tanto a que hay quien únicamente está interesado en coleccionar y pintar las miniaturas, quien disfruta especialmente creando escenarios o incluso a quien todo esto le da igual y solo está ahí por las batallas.

Así, todos aquellos que sientan curiosidad por esta modalidad de ocio, por los juegos de mesa o que simplemente quiera disfrutar de una actividad alternativa e interesante, puede ponerse en contacto con la Asociación Lúdica La Mesa Cuadrada a través de su perfil de Facebook, Instagram y Twitter, o bien remitiendo un mensaje de WhatsApp al número 653 352 455.