El Puerto adjudicará la nueva terminal de cruceros de Ferrol antes de que acabe el año

El "Spirit of Adventure" saliendo de la ría en enero de 2023 - Jorge Meis

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao prevé adjudicar la nueva terminal de cruceros este mismo año, aunque el objetivo es apurar los plazos y no dejarlo para las últimas semanas. La decisión deberá tomarse en un consejo de administración, que es el órgano que, en un contrato de estas características, está autorizado para ello.

El plazo para la presentación de ofertas se cerró el pasado lunes, si bien no ha trascendido el número de propuestas que se han recibido para este contrato que el organismo cuantifica en 484.000 euros, impuestos incluidos, aunque el importe definitivo dependerá de la oferta que seleccionen los servicios técnicos del Puerto.

La Autoridad Portuaria quiere darle un impulso a este tráfico, con la idea de casi duplicar la cantidad de pasajeros y el número de cruceros que se reciben anualmente. Así, en los propios pliegos se establece que la adjudicataria deberá acreditar experiencia en la gestión de un volumen de, al menos, 40.000 pasajeros anuales en tres de los cinco últimos ejercicios. Esa cifra es el objetivo, pero el proceso, como se establece en la documentación, será paulatino y establece unos tráficos menores los tres primeros años: el cuarto sí tendrá que llegar a esa cifra, que es superior al máximo alcanzado por la Autoridad Portuaria –2014, con 39.000– con la visita de los megacruceros de la Royal Caribbean.

El futuro terminalista deberá hacer una serie de inversiones. El proyecto se divide en dos fases y actuará sobre otras tantas parcelas, ambas localizadas en el espigón exterior, donde actualmente ya amarran los cruceros. La primera tiene una superficie de 480 metros cuadrados y en ella se levantará el edificio, y la segunda permitirá duplicar el espacio disponible.

La fase inicial arrancará con el otorgamiento del título de la concesión y se extenderá hasta el inicio de la fase dos, es decir, hasta que el Puerto ponga en servicio el atraque del muelle espigón exterior ampliado para grandes esloras, lo que supondrá la instalación de un duque de alba de más de 180 metros para facilitar el atraque.

Curuxeiras recibe la primera de las dos escalas dobles con las que cerrará la temporada Más información

La temporada de cruceros en Ferrol se acerca a su fin con la primera de las dos dobles escalas con las que despedirá el año este mes de octubre. Así, hoy atracarán en el espigón exterior los buques “Ambition” y “Amera”, que coin­cidirán alrededor de cinco horas en la urbe. El primero tiene previsto su llegada a las 7.00 horas procedente de Liverpool y el segundo, a las 10.00 desde Portland. El “Ambition”, de 216 metros de eslora y con capacidad para 670 pasajeros, zarpará rumbo a Cádiz a las cinco de la tarde. El “Amera”, por su parte, es un crucero de 205 metros de eslora y con el aforo completo tiene 740 pasajeros. Sobre las 18.00 horas saldrá de la ría con destino al puerto portugués de Leixoes.

El 14 de octubre finalizará la temporada con una nueva dobles escala que comenzará el día anterior con la llegada del “Mein Schiff 7”, que puede llevar a bordo cerca de 2.900 turistas, y del “Spitsbergen” con capacidad para 320, que, además, pernoctará en el muelle, un hecho que en los 21 años de historia crucerística del Puerto se ha producido muy pocas veces. El año que viene se prevé la llegada de 26 buques.