El Campus de Ferrol recibe al personal que participará en la International Staff Week

El grupo con los anfitriones delante de la Facultade de Humanidades - | Cedida

La Facultade de Humanidades e Documentación del Campus Industrial de Ferrol fue escenario este lunes de la recepción institucional de los 35 participantes en total de la International Staff Week. Este grupo, procedente de un total de 11 países europeos, está integrado por personal docente, investigador y de administración y servicios.

Ana Ares, vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, recibió al grupo junto a Bruno Casal, adjunto de Mobilidade e Convenios da Vicerreitoría de Titulacións e Internacionalización.

Los participantes conocerán a lo largo de la semana el Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais –Citeni– y el Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións –Citic–, este último en el Campus coruñés. No obstante, en Ferrol también visitarán el museo de Exponav.

Entre las actividades que más interés están suscitando entre el público de la International Staff Week es la presentación de las iniciativas de innovación docente desarrolladas desde el Campus Industrial a través de los Erasmus+. Así, el profesorado dará a conocer los principales resultados de los proyectos Eco-Maker, InterGames, AIM@VET, Shorewinner y 3E-Partnership el jueves.