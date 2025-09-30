Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Universidad

El Campus de Ferrol recibe al personal que participará en la International Staff Week

Los 35 invitados proceden de once países europeos

Redacción
30/09/2025 14:10
El grupo con los anfitriones delante de la Facultade de Humanidades
El grupo con los anfitriones delante de la Facultade de Humanidades - | Cedida

La Facultade de Humanidades e Documentación del Campus Industrial de Ferrol fue escenario este lunes de la recepción institucional de los 35 participantes en total de la International Staff Week. Este grupo, procedente de un total de 11 países europeos, está integrado por personal docente, investigador y de administración y servicios.

Ana Ares, vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, recibió al grupo junto a Bruno Casal, adjunto de Mobilidade e Convenios da Vicerreitoría de Titulacións e Internacionalización.

Los participantes conocerán a lo largo de la semana el Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais –Citeni– y el Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións –Citic–, este último en el Campus coruñés. No obstante, en Ferrol también visitarán el museo de Exponav.

Entre las actividades que más interés están suscitando entre el público de la International Staff Week es la presentación de las iniciativas de innovación docente desarrolladas desde el Campus Industrial a través de los Erasmus+. Así, el profesorado dará a conocer los principales resultados de los proyectos Eco-Maker, InterGames, AIM@VET, Shorewinner y 3E-Partnership el jueves.

Te puede interesar

Bego de Santiago sólo disputó dos partidos amistosos con el Baxi

Bego de Santiago se pierde toda la temporada del Baxi Ferrol
Iago Couce
La autora, Blanca María Trillo Díaz, con el ejemplar publicado por Apuleyo Ediciones a partir del original

La historia que ideó una niña en Doniños inspira a los pequeños en Ferrol
Rita Tojeiro Ces
Speis de Narón junto a la furgoneta volcada en el polígono Río do Pozo

Una furgoneta vuelca en Narón tras chocar contra una farola
J Guzmán
Un dos concertos da formación vienesa Ensemble Freymut

Espazos Sonoros despídese en Ortigueira con Rosana Orsini & Ensemble Freymut
Redacción