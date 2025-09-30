El "Arnomendi" finaliza la campaña de vigilancia pesquera

El "Arnomendi" durante su escala en Santander - Armada

El patrullero de altura "Arnomendi", con base en Ferrol, ha completado, tras casi un mes en la mar, sus tareas de vigilancia e inspección que se ha incluído en una nueva campaña del Bonito.

El buque salió a la mar de la Estación Naval de La Graña, en Ferrol, el pasado 5 de septiembre, iniciando un periodo de vigilancia en las regiones pesqueras situadas en el mar Cantábrico y la costa gallega. Según se indica desde la Armada, el patrullero ha llevado a cabo el control específico de pesquerías del bonito con técnicas tradicionales y arrastre pelágico, tanto nacionales como de otros estados autorizados, "garantizando así la aplicación uniforme y eficaz de las medidas de conservación y control", explican.

El “Arnomendi” ha realizado 20 inspecciones y 10 avistamientos, que han permitido verificar en la mar el cumplimiento de la normativa pesquera.

Para el desarrollo de su actividad ha contado con la colaboración de un helicóptero del Servicio de Guardacostas de Galicia, y ha embarcado en este periodo a dos inspectores de la Secretaría General de Pesca.

Durante el despliegue el buque recaló en el puerto de Santander para realizar un relevo de inspectores y realizó jornadas de puertas abiertas a bordo.

Las campañas de vigilancia e inspección se han compatibilizado con diferentes ejercicios para incrementar el adiestramiento de la dotación, incluyendo labores de seguridad interior, sanidad, comunicaciones y maniobra y navegación.

Perteneciente al Mando de las Unidades de Fuerza de Acción Marítima en Ferrol, el patrullero “Arnomendi” es el tercer buque de la clase “Chilreu” y fue construido en los astilleros Freire de Vigo (Pontevedra) en el año 2000. Al mando del patrullero se sitúa el capitán de corbeta Francisco Gil Gómez, quien para esta campaña ha contado con una dotación de 33 personas.