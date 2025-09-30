Mi cuenta

Tráfico

El 061 asiste a dos heridos en una colisión por alcance en Ferrol

El incidente se registró a primera hora de la tarde en la rotonda que une la carretera de Castilla con Nicasio Pérez

J. Guzmán
J. Guzmán
30/09/2025 18:19
El accidente se registró en la rotonda que une la carretera de Castilla con la FE-14 de Ferrol
El accidente se registró en la rotonda que une la carretera de Castilla con la FE-13 de Ferrol - | D. Alexandre

Los dos conductores implicados en un accidente registrado esta tarde en Ferrol tuvieron que ser asistidos por el 061 al resultar heridos leves. Tal y como detallaron tanto el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112 como fuentes municipales, el incidente se registró sobre las 13.00 horas en la glorieta que une la avenida Nicasio Pérez (FE-13) con la carretera de Castilla.

Según relató la central autonómica, fue un particular el que alertó del incidente, una colisión por alcance, solicitando la presencia del servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para ambas personas, pues las dos se quejaban de un agudo dolor en la espalda. De este modo, hasta el punto se movilizó tanto una ambulancia asistencial como efectivos de la Policía Local (también se alertó a Protección Civil y al parque municipal de bomberos, pero su presencia no fue necesaria).

Desde el Centro Integrado se señaló que no hay constancia del traslado de los implicados al centro hospitalario de referencia.

