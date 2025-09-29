Vicente Rubio Bolívar | “La llegada de las nuevas F-110 con destino a Rota no restará capacidades a este Arsenal”

El jefe del Arsenal de Ferrol, Vicente Rubio Bolívar - Emilio Cortizas

Llegó de forma apresurada a la urbe naval, como lo fue la marcha de su antecesor. En su discurso de toma de posesión, Vicente Rubio Bolívar aseguraba sentirse como “un pequeño ferrolano más”, lo de pequeño tal vez porque sus vínculos con la urbe se remontaban a su nacimiento –su padre, también marino, estaba destinado en Ferrol–, aunque poco después, siendo un niño, dejaría la urbe para regresar muchos años después, asumiendo el mando de la “Blas de Lezo”. Ferrolana también era su abuela, y hace sólo unos días pudo localizar la tumba de un bisabuelo en el cementerio de Brión, algo que le produjo gran satisfacción.

Hablamos con el vicealmirante Rubio Bolívar de su nuevo cometido y sus sensaciones como máximo responsable del “mejor Arsenal del mundo”, como bien decían sus antecesores en el cargo.

¿Cómo están siendo estos primeros meses en Ferrol?

Pues tengo la sensación todavía de estar subiéndome a un tren en marcha. El Arsenal tiene mucho trabajo, muy diversificado, con numerosos frentes abiertos, pero gracias a Dios el personal está muy bien preparado y sabe lo que tiene que hacer, de forma que si llega un jefe nuevo, es bueno que observe mucho para ir aprendiendo... Ahora me estoy esforzando por conocer a la gente y los diferentes equipos del Arsenal; es mi obligación, debo conocerlos, saber de sus inquietudes y opiniones y, en cierto modo, tratar de motivarlos. Esa es una de mis principales funciones. También estoy conociendo el trabajo que se hace en las escuelas, de modo que una parte muy importante de mi tiempo se la lleva el conocer y contactar y estrechar lazos también con las autoridades y la sociedad ferrolana

¿Cuál es la función del jefe del Arsenal de Ferrol?

El Arsenal es el órgano que tiene la Armada para ejecutar el apoyo logístico, que implica muchas funciones independientes. Entre ellas, la inspección de las construcciones navales, ya que los barcos que construye Navantia implican a una sección muy importante de este Arsenal, donde también nos ocupamos de la modernización de los navíos que ya están en servicio. También somos los responsables de ejecutar el mantenimiento de todos los buques de la zona de responsabilidad del Arsenal de Ferrol, que va desde el Miño al Bidasoa, desde Tui a San Sebastián. Asimismo, el mantenimiento de todos nuestros barcos, donde quiera que estén, se lleva y se dirige desde esta ubicación, así como el aprovisionamiento y el abastecimiento a esas unidades; además, como cualquier empresa logística, transportamos piezas desde aquí a cualquier parte del mundo y viceversa. Lo mismo ocurre con los barcos que están desplegados en operaciones; todo lo que puedan necesitar también se gestiona desde aquí, así como el apoyo sanitario de todo el personal de la Armada. Mi misión en todo esto es mantener la alineación de todas estas funciones, de acuerdo con las instrucciones que recibimos, y en algunos casos primando unas acciones sobre otras. La prioridad, normalmente, nos viene dictada desde el Estado Mayor de la Armada.

¿Qué le parece este Arsenal?

Para mí es muy importante esa mezcla de tradición y modernidad y la evolución que ha sufrido, habiéndose creado con unos conceptos de construcción naval y unas ideas muy distintas a las actuales. Hemos sabido, yo todavía no, pero sí todos los que me han precedido; adaptarnos a los cambios, a los tiempos, y hoy este Arsenal sigue siendo un ejemplo. Prueba de ello son los barcos que tenemos desplegados por el mundo y que siguen siendo referente global. Nuestras fragatas, nuestras dotaciones, el adiestramiento y cómo somos capaces, una marina mediana como la nuestra, de tener un buque en el Índico, otro en Estados Unidos... Todo ello dice mucho de la Armada en general y del trabajo de este Arsenal en particular.

La relación de la Armada con la sociedad se ha ido estrechando, ¿Cómo la ve usted?

Ferrol ha estado unido a la Armada desde siempre, desde que en el siglo XVIII se construyó el Arsenal. Como marinos y como miembros de las Fuerzas Armadas, y como servidores públicos que somos, para nosotros es un estímulo que se sepa qué hacemos. Queremos que se nos conozca, porque si no, no se nos puede valorar y a todos nos gusta sentirnos valorados. Para la sociedad ferrolana también es bueno, creo yo, estar cerca de nosotros, ya que pueden tener una mayor sensación de seguridad, porque al fin y al cabo nosotros estamos para dar seguridad.

¿Y qué opinión le merece el proyecto de “Abrir Ferrol al mar”?

Creo que es muy importante porque va a permitir poner en valor el patrimonio histórico del Arsenal, que es también historia de la ciudad y que, aunque siempre ha estado aquí, ahora se va a ver. Creo que es muy importante que se conozca lo que hay dentro. Es más, el proyecto habla de abrir Ferrol al mar y mi aportación sería abrir Ferrol al mar a través del Arsenal. Para nosotros es muy importante, y para los ferrolanos que siempre han sentido que el Arsenal está aquí, ahora lo van a ver. También desde el punto de vista del turismo va a ser algo bueno para la ciudad. Asistió usted a la botadura de la “Bonifaz”.

¿Qué supone este hecho para la Armada?

La botadura de la F-110 es el pistoletazo de salida de esa modernización de la flota, que es una de las líneas maestras que estamos siguiendo. El acto en sí es muy emocionante, muy romántico, en tanto que se trata de un barco con muchas vivencias para las personas que vienen a bordo. Una vez en el agua, navega, flota, tiene su romanticismo. También impacta muchísimo ver una obra de ingeniería desplazando 4.000 toneladas ya en ese momento, entrando en el mar a esa velocidad; es impresionante.

¿La llegada de las F-110, con su base fuera de Ferrol, puede restar capacidades a este Arsenal?

Estos nuevos barcos van a sustituir a las fragatas de la clase Santa María, que tienen ya casi cuatro décadas de vida y que están basadas en Rota, y por eso van a tener allí su emplazamiento fijo. El despliegue de la fuerza debe abarcar las bases principales de todo el territorio español, pero esto no es malo para el Arsenal de Ferrol, porque sí es cierto que las dotaciones van a hacer cursos aquí, donde están las dos escuelas más grandes de la Armada, la Escaño y la Esengra, y esas van a asumir muchos cursos del personal que va a dotar a esos barcos. Esto para Ferrol va a suponer nuevos cursos y un avance tecnológico en la enseñanza que se imparte en nuestras escuelas.

¿Nuestras F-100 gozan de buena salud todavía?

Bueno, las F-100, las fragatas de la clase Álvaro de Bazán ya tienen más de 20 años de vida, efectivamente, pero lo que voy a decir no es nuevo y lo decimos siempre porque es verdad: estas unidades siguen siendo a día de hoy un referente a nivel mundial. Cada vez que se integran en una agrupación aliada con barcos similares, con fragatas, incluso con buques más modernos, de última generación, de otros países, el comentario de los comandantes y responsables de operaciones es que el barco español es el mejor por capacidades y por comportamiento de la plataforma, incluso por las dotaciones, por la formación del personal. Parece que siempre decimos lo mismo, pero es que las F-100 siguen siendo a día de hoy un referente a nivel mundial. Ello no quita que, tras 20 años de servicio, estos magníficos barcos no tengan que cambiarles sistemas, equipos, aparatos que se van quedando viejos. Hay elementos que ya no tienen repuesto en el mercado. Solo hay que actualizar esos sistemas o incorporar armas que van saliendo y no existían hace 20 años en el sistema de combate. El barco sigue respondiendo, pero ahora hay otras amenazas, como los vehículos no tripulados, por ejemplo.

¿Entre la “Álvaro de Bazán” y la “Cristóbal Colón”, dista una década, las necesidades de modernización no serán las mismas, no?

Realmente son muy similares, aunque al hacer la “Cristóbal Colón” se introdujeron algunas mejoras que fueran accesibles y que no modificaran mucho las capacidades del barco. Se utilizó mejor tecnología. En la Armada llevamos, desde los años 80, nacionalizando más la fabricación de los barcos. Hemos evolucionado de un modelo muy basado en barcos de otros países a los nuestros y sí que es verdad que la Cristóbal Colón está un poco más nacionalizada que las otras, al igual que va a ocurrir con las F-110, es decir, que emplean sistemas de la industria nacional.

¿Quién decide las unidades que se despliegan?

Bien, los barcos tienen ciclos operativos. Todos deben tener un periodo de mantenimiento cada dos años, como un coche. Es habitual que paren durante unos cuatro meses. Ahora tenemos a uno en dique seco en Fene y, durante el tiempo que está parada la fragata, la Armada aprovecha para cambiar la dotación y por eso, cuando retoma la actividad, es necesario iniciar un periodo de adiestramiento básico y luego se hace la pertinente certificación operativa, que es como el examen que ha de pasar el buque y certifica que la dotación está lista y el barco funciona bien, es lo que se llama estar en alta disponibilidad, ofreciendo servicio durante un año. La idea es poder disponer del mayor número de barcos posible, aunque siempre habrá uno que esté más preparado que otro para según qué operaciones.

Hoy hay unidades desplegadas en el Pacífico y EEUU, ¿qué supone esto para el Arsenal?

Que estos dos barcos, la “Méndez Núñez” y la “Almirante Juan de Borbón”, estén donde están en estos momentos pone en valor lo que hemos hablado: que siguen siendo un referente y lo están demostrando. Para el Arsenal es un reto y una motivación tomar parte en estos despliegues, ya que no es lo mismo preparar un buque que sabes que va a estar operando en aguas nacionales y que, si pasa cualquier cosa, está aquí al lado, que preparar un barco que va a estar en la otra parte del mundo. El esfuerzo es mayor y la unidad tiene que ir mejor alistada y con un mantenimiento muy profundo. Además, no hay que olvidar que durante todo el despliegue se sigue haciendo un abastecimiento continuo y enviando repuestos que puedan precisar, esto supone para el Arsenal que en cierta forma nos unimos a la globalización, ya que el apoyo que presta el Arsenal a nuestros barcos no tiene fronteras.

El Arsenal está en obras, con varios frentes abiertos, ¿no?

Desde el 1750, cuando se construyó, nunca hubo tantas obras, en su mayoría fruto de la mayor inversión en Defensa que se está haciendo y que nos permite acometer trabajos que se fueron postergando en los últimos años, sobre todo en lo relativo a las infraestructuras. Ahora se están realizando de golpe todas esas mejoras.