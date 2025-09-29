Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Sale a licitación el proyecto de Abrir Ferrol ao Mar en Esteiro, por tres millones de euros

Entre los aspectos más destacados del proyecto se contempla la creación de 600 metros de carril bici y senda verde

Redacción
29/09/2025 21:50
El tramo de muralla de Esteiro comienza en el cruce con la avenida
El tramo de muralla de Esteiro comienza en el cruce con la avenida - | Gala Polo

Tras la aprobación la semana pasada del proyecto para la fase de Esteiro de Abrir Ferrol ao Mar, la Xunta de Goberno Local celebrada este lunes ratificó el expediente de contratación de las obras, lo que, para Rey Varela, demuestra “unha vez máis, que non perdemos nin un minuto: aprobación do proxecto, licitación e adxudicación, así é como traballa un goberno serio, responsable e eficaz”.

Recordó, de este modo, que ya se han adjudicado también las obras del entorno del Arsenal, Ferrol Vello y A Magdalena, dentro del mismo proyecto, y que está previsto que los trabajos se inicien ya en octubre.

Contenidos

Las actuaciones que se contemplan en la fase de Esteiro están dirigidas a una regeneración integral y a la implantación de un modelo de movilidad sostenible en la zona perimetral de contacto de la ciudad con el mar, para conformar un espacio público continuo a lo largo de la fachada marítima.

La sustitución de parte de la muralla por una verja diáfana es una de las actuaciones más esperadas

Los trabajos del primer tramo de “Abrir Ferrol ao Mar” comenzarán el próximo octubre

Más información

Entre los aspectos más destacados del proyecto se contempla la creación de 600 metros de carril bici y senda verde, que unirán la puerta de Navantia con la puerta histórica del astillero de 1857. Se regenerará la antigua entrada de la Escola Obreira de Navantia, incluyendo la restauración de la puerta y la instalación de paneles informativos, se reurbanizará el entorno de Batallones, además de reconfigurarse la intersección de Taxonera con Españoleto, creando una glorieta para mejorar la seguridad vial e intervenir en la alameda de Esteiro.

La muralla se rebajará hasta los 0,5 metros sobre el nivel de la calle y se instalará un enrejado metálico de 2,60 metros de altura. Mobiliario urbano y aparcabicicletas, iluminación y carga de vehículos eléctricos son algunas mejoras que se contemplan en el proyecto, que incluye también un aparcamiento disuasorio. La inversión total de esta fase está cifrada en 2,9 millones de euros, con 15 meses de duración de la obra. 

Te puede interesar

Martina Aneiros e Isabel Turnes este lunes visitando a residentes de Domus Vi que recibieron sus vacunas

Más de 74.000 personas están llamadas a vacunarse de la gripe y el covid en Ferrolterra
Montse Fernández
Mapa con los puntos que se cortarán al tráfico

Corte de tráfico intermitente este martes en Caranza por el rodaje de una película
Redacción
El pavimento del entorno del mercado de Recimil presenta un mal estado evidente

La mejora del pavimento del entorno del mercado de Recimil costará 162.000 euros
Redacción
Delegación de la AD Ferrolterra en la prueba lucense

La AD Ferrolerra regresa de Lugo con la maleta cargada de medallas y experiencias
Redacción