Sale a licitación el proyecto de Abrir Ferrol ao Mar en Esteiro, por tres millones de euros

Tras la aprobación la semana pasada del proyecto para la fase de Esteiro de Abrir Ferrol ao Mar, la Xunta de Goberno Local celebrada este lunes ratificó el expediente de contratación de las obras, lo que, para Rey Varela, demuestra “unha vez máis, que non perdemos nin un minuto: aprobación do proxecto, licitación e adxudicación, así é como traballa un goberno serio, responsable e eficaz”.

Recordó, de este modo, que ya se han adjudicado también las obras del entorno del Arsenal, Ferrol Vello y A Magdalena, dentro del mismo proyecto, y que está previsto que los trabajos se inicien ya en octubre.

Las actuaciones que se contemplan en la fase de Esteiro están dirigidas a una regeneración integral y a la implantación de un modelo de movilidad sostenible en la zona perimetral de contacto de la ciudad con el mar, para conformar un espacio público continuo a lo largo de la fachada marítima.

Entre los aspectos más destacados del proyecto se contempla la creación de 600 metros de carril bici y senda verde, que unirán la puerta de Navantia con la puerta histórica del astillero de 1857. Se regenerará la antigua entrada de la Escola Obreira de Navantia, incluyendo la restauración de la puerta y la instalación de paneles informativos, se reurbanizará el entorno de Batallones, además de reconfigurarse la intersección de Taxonera con Españoleto, creando una glorieta para mejorar la seguridad vial e intervenir en la alameda de Esteiro.

La muralla se rebajará hasta los 0,5 metros sobre el nivel de la calle y se instalará un enrejado metálico de 2,60 metros de altura. Mobiliario urbano y aparcabicicletas, iluminación y carga de vehículos eléctricos son algunas mejoras que se contemplan en el proyecto, que incluye también un aparcamiento disuasorio. La inversión total de esta fase está cifrada en 2,9 millones de euros, con 15 meses de duración de la obra.