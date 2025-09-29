Más de 74.000 personas están llamadas a vacunarse de la gripe y el covid en Ferrolterra

Martina Aneiros e Isabel Turnes este lunes visitando a residentes de DomusVi que recibieron sus vacunas - | Cedida

La delegada territorial de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros, junto con la directora de Enfermería del Área Sanitaria, Isabel Turnes, visitaron este lunes a algunas de las personas que fueron vacunadas de gripe y covid en las residencias de mayores, donde arrancó una nueva campaña de inmunizaciones. En concreto visitaron a los usuarios de la residencia naronesa DomusVi. La campaña arrancó en estos espacios y centros de personas con discapacidad.

Se estima que en esta primera etapa se van a vacunar unas 1.300 personas en los centros sociosanitarios. Asimismo, la campaña se dirige a un total de 63.000 adultos y 11.000 niños de esta área sanitaria. Del mismo modo, los siguientes que recibirán sus dosis de la vacuna serán las personas que están inmovilizadas, al margen de la edad que tengan, y sus cuidadores habituales. Será a partir del 13 de octubre cuando comience esta segunda fase de las inoculaciones. En esta fecha también se empezará a inmunizar a los niños, ampliándose este año la edad de suministro de los sueros hasta los 11 años de edad.

Programa piloto en colegios

En la segunda fase del proceso de vacunación, el próximo 13 de octubre, también dará comienzo un programa piloto en los centros escolares gallegos que, en el caso de esta área se llevará a cabo en el CEIP San Xoán Filgueira y el CPR Sagrado Corazón. En estos dos colegios se vacunará, de forma voluntaria, a los alumnos de 4º a 6º de Educación Infantil y a todos los cursos de Primaria, a los que se les suministrará una vacuna intranasal.

En total este programa se llevará a cabo en un total de 55 centros educativos de toda Galicia teniendo por objeto llegar a un total de 11.000 menores escolarizados de entre 3 y 11 años, es decir, nacidos entre 2014 y 2022. El resto de niños de entre los seis meses y los once años podrán solicitar la vacuna en sus centros de salud.

Esta es una de las novedades que se incluyen en esta campaña que, por primera vez tras la pandemia, no prevé los habituales grandes recintos y en la que la Xunta ha decidido administrar la vacuna antigripal de alta carga también en el grupo de edad de entre 70 y 79 años, como se venía haciendo con los mayores de 80 años. Todos ellos serán llamados para recibir su dosis en sus centros de salud a partir del próximo 20 de octubre. También recibirán sus vacunas entonces las personas en situación de inmunosupresión, personal sanitario (Sergas y centros privados) y personal de servicios de emergencias sanitarias.

En la segunda fase del proceso de vacunación se pondrá en marcha un programa piloto en alumnos del CEIP San Xoán de Filgueira y CPR Sagrado Corazón, de Ferrol

Asimismo, el resto de grupos de riesgo como mujeres embarazadas o personal de los servicios esenciales podrán pedir cita para inmunizarse a través de la App Sergas Móbil.

Mejores cifras de Galicia

Como se recordará, la pasada campaña esta Área Sanitaria alcanzó una de las mejores cifras de vacunación de gripe y covid de toda Galicia. Así, según los datos recabados por el Centro Galego para o Control da Prevención de Enfermidades (Cegace), se inoculó el suero el 72,25% de la población mayor de 65 años, situándose por encima de la media autonómica, que alcanzó el 69,77% de los ciudadanos.

Por otra parte, esta demarcación ocupó el segundo puesto en cuanto al mayor porcentaje de vacunación entre los profesionales adscritos al ámbito hospitalario, con un 60.10% de los profesionales protegidos. En lo que se refiere a los centros de salud, se logró el mejor dato de toda Galicia y en los dos ámbitos, tanto el personal médico (77,68%) como el personal de Enfermería (57,2%).

También fueron destacados los registros en cuanto a la inmunización antigripal de la población infantil situada entre los 6 y los 59 meses, con un porcentaje de inmunizaciones del 68,64%. Por otra parte, la pasada campaña el porcentaje de personas con 60 o más años que se vacunó se situó en el 63,17%, por encima de la media gallega, que quedó establecida en el 54,52%.

Objetivo del 75%

Desde la delegación territorial de la Xunta en Ferrol se recordó que el objetivo de la Consellería de Sanidade este año pasa por lograr alcanzar una tasa de vacunación infantil del 60% y del 75% en el caso de los mayores de 60 años y el personal sanitario.

Este es el tercer año consecutivo que la Consellería de Sanidade lleva a cabo de forma conjunta las campañas de vacunación antigripal y frente al virsus Sars-cov-2, al estar dirigidas en gran medida a los mismos grupos de población.