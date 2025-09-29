La mejora del pavimento del entorno del mercado de Recimil costará 162.000 euros

El pavimento del entorno del mercado de Recimil presenta un mal estado evidente - | Daniel Alexandre

El entorno del mercado de Recimil mejorará su aspecto tras la aprobación del proyecto de reposición de pavimento que este lunes fue aprobado en la Xunta de Goberno local y en el que se invertirán 162.065,74 euros.

Como explicó el regidor, José Manuel Rey, actualmente el pavimento está conformado por losas de hormigón prefabricado que se encuentran en mal estado por falta de mantenimiento y la circulación de vehículos pesados en el entorno. Ante esta situación, está previsto mejorar el estado y la funcionalidad en una superficie de unos 1.300 metros cuadrados, mejorando, además la señalización vertical existente.

“Esta actuación amosa, unha vez máis, a aposta deste Goberno local polos mercados municipais”, explicó el alcalde al término de la reunión.

Junto con esta intervención anunció otras en viales como el de San Cristóbal, calle Real Baja en A Graña, así como en varios caminos del rural, y también mejoras previstas en los mercados municipales, donde ya está en fase de licitación la reforma de la nave de la pescadería para el gastromercado. Se aprobó también la contratación de las obras del proyecto para la envolvente de la carretera de Castilla número 8 del barrio de Recimil