Ferrol da otro paso en su candidatura a Patrimonio Mundial de la Unesco

El grupo de coordinación, tras la presentación, esta tarde, de los avances de la candidatura I - Daniel Alexandre

La candidatura “Cidade de Ferrol: Porto da Ilustración” con la que la urbe naval aspira a conseguir el reconocimiento de Patrimonio Mundial de la Unesco está un poco más cerca con los nuevos avances presentados este lunes en la reunión del grupo de coordinación; por una parte, líneas estratégicas de un Plan de Turismo Sostible elaborado por la empresa especializada Trivium y, por la otra, el remate –solo faltan unos flecos– del informe de la evaluación preliminar, un requisito que la organización que concede las distinciones establece como obligatorio a partir de 2027 pero que la propuesta ferrolana anticipará con su entrega en la primavera del año que viene.

La reunión técnica que mantuvieron las partes –las cuatro administraciones públicas, así como los expertos, encabezados por Alfredo Conti– fue fructífera y trasladó la idea de una sintonía total, una de las claves, como explicó en su exposición inicial María Mesías, de la empresa Trivium, del éxito y, sobre todo, de la fluidez con la que marcha el procedimiento.

“Es un orgullo que un experto como Conti coordine este proceso” José Manuel Rey, alcalde de Ferrol

Mesías incidió –como hicieron todos los demás– en la idea central del relato y el argumento con el que la candidatura ferrolana quiere convencer a la Unesco: el valor universal excepcional de los bienes que figuran en el expediente. La meta es, dijo, “aliñar o desenvolvemento sostible coa conservación e posta en valor” de la propuesta. En este sentido, hay un factor que juega a favor de Ferrol, y es el hecho de que ese patrimonio material nunca, en los casi tres siglos de existencia, ha dejado de desempeñar su función

Mesías repasó las debilidades y fortalezas que abordará el Plan de Turismo Sostible y señaló algunas de las actuaciones que se deberán impulsar cuando se presente –en 2026– el plan estratégico. En el primer plato de la balanza colocó la “fragmentación de las propiedades” o un estado de conservación “de­sigual” de los diferentes bienes, pero incidió especialmente en las virtudes que las neutralizarán: “integridade e autenticidade” del conjunto, que le confieren coherencia; la “dualidade do ben –obra histórica e centro industrial e militar activo” y una cogobernanza proactiva, una dinámica que quedó de manifiesto en la jornada de ayer.

“A candidatura é sólida e está en boas mans. É un reto ilusionante” Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación

El coordinador de la candidatura ferrolana, Alfredo Conti, detalló los avances y el estado del expediente. El experto argentino hizo hincapié en el establecimiento, por parte de la Unesco, de una “nueva instancia de evaluación”, la preliminar, por la que tendrán que pasar desde 2027 todas las propuestas que se postulen, incluida la local, para obtener el mayor reconocimiento que puede tener un bien patrimonial.

En ese sentido, repasó el procedimiento y los requisitos desde sus orígenes, a comienzos de los años 70, y los cambios que se han introducido desde entonces, deteniéndose especialmente en la evaluación preliminar, un proceso, insistió, “obligatorio para todos los sitios que puedan ser nominados a la Lista del Patrimonio Mundial” a la que aspira entrar Ferrol. Esa evaluación se lleva a cabo a petición de los Estados parte y ofrece la oportunidad de “intensificar el diálogo entre estos y los organismos consultivos”, con la idea de ayudar a “determinar la viabilidad de una posible nominación y a evitar el uso de recursos en la preparación de candidaturas que no tengan éxito”. Pero, lo más importante, precisó Conti, es que esta evaluación preliminar “orienta” sobre el potencial de un sitio para justificar la “piedra filosofal” de las candidaturas: su valor universal excepcional. El experto recordó que cada Estado puede remitir una sola solicitud de información por año.

“A proposta sitúanos no mundo con voz propia. Ferrol é única” Martina Aneiros, delegada territorial de la Xunta

El especialista finalizó su intervención ofreciendo una fotografía del estado actual del expediente. “Estamos en la Lista indicativa del Reino de España desde el año 2007, se cuenta con una versión del expediente de nominación muy avanzado”, señaló, pero vivo, pues se están haciendo “constantes ajustes” por la aparición de nueva información y la puesta en marcha de nuevos proyectos, como puede ser el de la demolición de la muralla de Irmandiños.

“Todo eso se va a ir incorporando paulatinamente”, añadió Alfredo Conti antes de avanzar que “prácticamente contamos ya con el documento para la valoración preliminar”, si bien aún le falta una “última revisión” antes de su presentación.