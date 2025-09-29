El ingeniero naval F. Javier Pamies Durá imparte una conferencia en el Campus Industrial de Ferrol

Acto organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos, en este caso en Exponav, por su aniversario - | Daniel Alexandre

“Jarcia y arboladura, la importancia del equilibrio” es el título de la conferencia que impartirá el ingeniero naval F. Javier Pamies Durá este martes 30, a las 18.15 horas, en el salón de actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol.

Hasta esta misma fecha se podrán llevar a cabo las inscripciones, siempre que se formalice antes de las 14.00, enviando los datos personales del interesado a través del correo electrónico galicia@ingenierosnavales.com o llamando al 981 372 200. Esta actividad, con entrada libre y gratuita, está impulsada por el Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos –COIN– y la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF–, en colaboración con la Diputación.