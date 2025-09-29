El Concello aprueba la cesión a la Xunta de los terrenos para el saneamiento de A Cabana, Valón y Doniños

Reunión sobre el saneamiento en la AVV de Valón I - D. Alexandre

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha informado este lunes de que el Concello ya ha puesto a disposición de Augas de Galicia los terrenos afectados para la denominada fase 1A (A Cabana, Valón y Doniños) del saneamiento rural. El regidor explicó que la Xunta de Goberno Local ha dado luz verde al proyecto y también al procedimiento expropiatorio. Se trata, dijo, del "último trámite" antes de que la Xunta licite las obras.

"É un investimento moi esperado por esta cidade", subrayó el alcalde, que recalcó el amplio consenso obtenido en las reuniones con los vecinos afectados.

La mayor parte de los colectores e impulsiones que se proyectan discurrirán por terrenos públicos, principalmente viales, con el objetivo, explicó Rey Varela, de "minimizar as afeccións" a los carriles de circulación y a los servicios que ya existen en la zona, aunque reconoció que deberá realizarse alguna expropiación "puntual" por exigencias del trazado y los condicionantes técnicos.

Las actuaciones completarán la red de colectores en la zona afectada, un total de 13,15 kilómetros de tubería, así como siete bombeos e impulsiones para, después, reponer firmes y pavimentos.

Augas de Galicia se encargará de licitar las obras y, una vez finalizadas, será el Concello el que asuma el mantenimiento y la explotación de la infraestructura. Los fondos europeos (Feder) financian el 60% de esta intervención.

La fase 1A supone una inversión de 5,7 millones, de los cuales el 70% los aporta la Xunta. La siguiente intervención, la 1B, se desarrollará en San Xurxo, O Confurco y la cuenca del río Sardiña. En ambas fases se construirán más de 60 kilómetros de colector.

"Ferrol avanza con determinación cara á modernización dos seus servizos básicos no rural, poñendo fin a décadas de espera", afirmó el alcalde.