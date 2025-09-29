Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Corte de agua en varios barrios de la ciudad por obras de reparación en la red de abastecimiento

Serán dos horas, desde las 23.00 horas de este martes

X. Fandiño
X. Fandiño
29/09/2025 17:06
Se prevé que el corte de agua dure dos horas la noche de este martes
Se prevé que el corte de agua dure dos horas la noche de este martes I - Emilio Cortizas

El Concello informa de que mañana martes, a las 23.00 horas, se producirá un corte en el suministro de agua en varias zonas de la ciudad: Porta de Neira, Catabois, Santa Mariña, San Pablo, Santa Icía y San Pedro de Leixa. El motivo es la realización de trabajos en las instalaciones de agua potable para reparación y mantenimiento.

El corte, según avanza Emafesa, durará dos horas y se prevé que a la una de la madrugada del miércoles el servicio puede estar restablecido. 

Te puede interesar

Martina Aneiros e Isabel Turnes este lunes visitando a residentes de Domus Vi que recibieron sus vacunas

Más de 74.000 personas están llamadas a vacunarse de la gripe y el covid en Ferrolterra
Montse Fernández
Mapa con los puntos que se cortarán al tráfico

Corte de tráfico intermitente este martes en Caranza por el rodaje de una película
Redacción
El pavimento del entorno del mercado de Recimil presenta un mal estado evidente

La mejora del pavimento del entorno del mercado de Recimil costará 162.000 euros
Redacción
El tramo de muralla de Esteiro comienza en el cruce con la avenida

Sale a licitación el proyecto de Abrir Ferrol ao Mar en Esteiro, por tres millones de euros
Redacción