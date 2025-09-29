Ferrol
Corte de agua en varios barrios de la ciudad por obras de reparación en la red de abastecimiento
Serán dos horas, desde las 23.00 horas de este martes
El Concello informa de que mañana martes, a las 23.00 horas, se producirá un corte en el suministro de agua en varias zonas de la ciudad: Porta de Neira, Catabois, Santa Mariña, San Pablo, Santa Icía y San Pedro de Leixa. El motivo es la realización de trabajos en las instalaciones de agua potable para reparación y mantenimiento.
El corte, según avanza Emafesa, durará dos horas y se prevé que a la una de la madrugada del miércoles el servicio puede estar restablecido.