Cultura

Mondra, Sés e Os Diplomáticos, nas firmas contra a ordenanza de ruídos de Ferrol

Máis dun cento de músicos locais, galegos e tamén de fóra do Estado asinan un manifesto de apoio a Artábria

Rita Tojeiro Ces
28/09/2025 22:31
Un dos concertos no centro social Artábria, neste caso de Roger de Flor, que tamén asina o comunicado | Daniel Alexandre
Unha semana despois de ter aprobada a ordenanza municipal de ruídos que vén removendo o panorama sociocultural de Ferrol dende moito antes, a través de distintos comunicados que sobre todo emitiron músicos locais, a asociación cultural Artábria volve romper o silencio. A partir de que, en maio, á entidade se lle cancelara o primeiro concerto nos seus 27 anos de traxectoria, suspendeuse esta actividade, que xa está previsto retomar polo seu aniversario, e agora une forzas con máis de 100 artistas para reclamar ao Concello que paralice a aplicación da norma e abra diálogo cos axentes implicados.

Este mesmo domingo, cando Artábria acababa de publicar o comunicado, xa recibira a solicitude de varios proxectos musicais para sumarse á relación, polo que a iniciativa continúa aberta e aínda están pendentes algunhas confirmacións de peso. Polo momento, participan nomes tan destacados como os de Sés, Dakidarría, Os Diplomáticos de Monte Alto, Aliboria, Zavala, Barahúnda, Mondra ou a Asociación de Gaiteiros Galegos, entre moitos outros exemplos.

“Un 90% dos grupos que aparecen na lista tocaron aquí, mesmo cando non eran coñecidos”, calcula Bruno Lopes Teixeiro, lembrando incluso algúns casos especiais como os de Nüca e Sés, que ofreceron as súas primeiras actuacións na sede de Artábria.

Reclamación

Segundo sinalan dende a asociación, que en calquera caso denuncia que a normativa tamén afecta a outro tipo de locais, este espazo toma esta medida por considerar que a normativa debería ter en conta espazos coma o seu, que se nutren do traballo voluntario e que, en definitiva, “non hai unha vontade de lucrarnos co tema dos concertos”.

Ademais, sinalan que “as alegacións que presentaron tanto Ferrol en Común, como BNG e algún colectivo local non as admitiron” debido a “unha idea moi clara, de contentar a unha parte de veciñanza do barrio da Magdalena”, sen contemplar as casuísticas do resto de zonas. Así, reclaman a apertura dun diálogo do tecido cultural co goberno municipal no que poidan xurdir posibles solucións, como por exemplo o establecemento de horarios límite en función dos distintos barrios.

Nova tempada en outubro

O centro social Artábria aproveitou o “parón” para reformar o escenario e parte da sonorización, entre outros aspectos técnicos, que estrearán nunha nova tempada de actividade que comezará o próximo mes de outubro. Con motivo do 27 aniversario da entidade, xa ten organizados dous concertos: o primeiro a cargo de Taranteira e o segundo de Banda Xangai.

