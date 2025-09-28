La campaña “Comercios que contan historias” comienza el reparto de rifas por compras

El objetivo de la iniciativa es dinamizar el sectorI Daniel Alexandre

La campaña “Comercios que contan historias” que organiza el Centro Comercial Aberto Ferrol-A Magdalena y la Asociación de Empresarios de Hostalería Ferrol e Comarcas comienza hoy con el reparto de rifas entre las personas que hagan sus compras en los establecimientos adheridos

Estas papeletas entrarán en el “bombo” del sorteo que se celebrará el próximo sábado en la plaza de Armas. Se repartirán 2.000 euros en vales que los ganadores podrán gastar, de nuevo, en los comercios implicados en esta iniciativa en la que colaboran económicamente tanto la Xunta, con una aportación del área de Emprego de 21.655 euros, como de Promoción Económica del Concello, que contribuye con 6.250.

Las rifas podrán obtenerse hasta el mismo día del sorteo, pero las actividades programadas en esta campaña no se acaban ahí. Así, tanto el viernes como el sábado se pondrá en marcha una ruleta gigante, en la que se podrán ganar también premios, y habrá tres rutas en las que la ciudadanía tiene la posibilidad de participar libremente: Comercio Ilustrado –calles Magdalena, Iglesia, Pardo Bajo y San Amaro–; Comercio do Camiño –Gravina, Arce, Real y Lugo–; y Comercio de Lendas –Dolores, Galiano, María, Sol y Coruña–.

Además, los hosteleros participan ofreciendo un itinerario de pinchos y no faltará la música, en este caso de Nuevo Plan, a las 20.30 horas, también en la plaza de Armas, y antes del sorteo de los vales.