El PSOE expresa su preocupación por la “falta total de estratexia turística” del gobierno local

Martínez, en una charla en el Rodolfo UchaI Jorge Meis

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Turismo –el pasado sábado–, el grupo municipal del PSOE expresó, a través de la concejala Eva Martínez, su “preocupación” por la “falta total de estratexia” en este ámbito del gobierno del Partido Popular.

La edila aseguró que el Concello lleva “dous anos sen xerente da sociedade mixta de turismo”, una entidad que en la actualidad, apuntó, “ten cero persoal e coas oficinas municipais funcionando de forma irregular, é dicir, sen contrato”.

Martínez lamenta que en las comisiones no se dé respuesta a sus preguntas y, además, considera que esta “inexistencia de planificación e de visión” se está reflejando “nos datos de visitantes á nosa cidade”. Así, apunta que en agosto, esta cifra pasó de las 3.744 personas a 3.597, si bien aumentan los que llegan a la ciudad para completar el Camiño Inglés. “É un síntoma de que non se está facendo nada para promover e incentivar a visita á nosa cidade”.

La concejala socialista remite al informe elaborado por las oficinas de turismo que dicen que la mayor parte de las personas se quedan solo una noche y que incluso “inician a ruta xacobea directamente dende o tren ou o autobús”.

Por todo ello, Martínez considera que en materia de turismo el ejecutivo de Rey Varela “non fixo nada novo” y que “está a vivir do realizado durante o pasado mandato socialista”.