El PSOE acusa al PP de bloquear las cuentas de Emafesa y ahora aprobarlas “sen mover nada”

Trabajadores de la empresa mixta de aguas, en el pleno del juevesI Daniel Alexandre

El rescate de Emafesa, que pasa a ser municipal en un 93%, sigue generando críticas por parte de la oposición al Partido Popular. Ayer, el grupo socialista volvió a cargar, como hizo en el pleno del jueves, contra esta decisión por considerar que es “consecuencia directa da súa propia irresponsabilidade e oportunismo político”.

El portavoz del PSOE, Ángel Mato, recordó que entre 2015 y 2023 –los mandatos de FeC y el socialista– el Partido Popular “votou sistematicamente en contra da aprobación das contas anuais” de Emafesa, lo que provocó, dijo, “a falta de crédito e liquidez da empresa, impedindo que puidese acceder a financiamento”. Esto habría dejado a la sociedad, defiende el exalcalde, “sen marxe de manobra”.

El PSOE, sin embargo, lamenta que después de ocho años con este posicionamento, “chegan agora ao pleno e apróbanas sen mover unha coma”, lo que considera un “exemplo claro da súa incoherencia e desvergoña: primeiro paralizaron Emafesa e agora queren aparecer como os seus salvadores”.

Mato señala como uno de los problemas principales de la empresa mixta de aguas que Narón “leva anos sen pagar polo servizo de depuración, acumulando case un millón de euros só en 2024”. Además, afirma que el propio municipio vecino reconoce que debe alrededor de cinco millones y que, pese a ello, “o PP non fixo absolutamente nada”.

También criticó Mato que hay concellos que están pagando el abastecimiento por debajo de los costes de producción y que el PP pensó que “subindo un 40% o recibo xa resolvería a situación da empresa”. El portavoz socialista insiste en una Emafesa “100% municipal”.