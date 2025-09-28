Diez centros educativos participaron en el certamen de microrrelatos Carmela Loureiro

Los premiados, en el Torrente BallesterCedida

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, entregó ayer los premios del certamen de microrrelatos Carmela Loureiro en el Centro Torrente Ballester. Un total de 43 trabajos firmados por alumnado de una decena de centros educativos de la comarca de Primaria, Secundaria y Bachillerato se presentaron en esta ocasión.

El jurado destacó, en la categoría de micropoesía las creaciones de Carla Barro Nódar (“Permanecer é loitar), del colegio Belén, en Primaria, así como la de Lada Zulinska (“O amor é enigmático), del IES Saturnino Montojo, y María Gerpe Amado, (“Cada engurra na cara”), del CPI Atios, en Secundaria. Además, en BAC la ganadora fue Lída Suoniemive Veiga, del IES de Canido, con “Sen medo”.

En la modalidad de microrrelatos, se premió “A feira”, de Aymara Castrillón Martíns, del CEIP A Laxe –en Primaria–; “O derradeiro recordo”, de Sara Leira González, y “A caixa”, de Martín Díaz Ogorodnikov, ambos del IES de Canido –en Secundaria– y “Memoria”, de Mar Lafuente Dapena, del Saturnino Montojo, en la categoría de Bachillerato.

Además, se entregaron accésits a Óscar Vázquez Ferreiro (Belén), Andrea Paz Cotovad y Celia Simón (Canido) en micropoesía y a Emily Astudillo Aguado y Ahata Zulinska, del Saturnino Montojo, e Irene Rioseco Cuerpo, del Belén, por sus relatos.

También participaron estudiantes del CEIP A Xunqueira, el Ludy, el Concepción Arenal, As Telleiras e IES de Fene.

El regidor quiso felicitar a los ganadores por su “capacidade para contar historias sobre o papel e transmitir o que moitas veces non se pode expresar doutro xeito”, y reconoció el trabajo y el esfuerzo de todos los participantes, a los que animó a que “non deixen de explorar as súas ideas e emocións a través das palabras”, aseguró durante su intervención.