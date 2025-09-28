As cidades irmás volven unirse polo Festival Outras Músicas Tradicionais no Auditorio de Ferrol
O cartel incluíu, entre grandes artistas, ao Rancho Infantil da Praça, que celebra 100 anos de historia
O Auditorio Municipal de Ferrol volveu ser este sábado o escenario do Festival Outras Músicas Tradicionais, co que o Real Coro Toxos e Froles continúa o seu labor de difusión da cultura popular. Seguindo a esencia coa que naceu este encontro, nesta terceira edición a música galega conectouse coa portuguesa, aproveitando para celebrar o centenario do grupo infantil de Rancho da Praça, unha entidade que ten un vínculo estreito coa impulsora deste evento, e polo que esta cidade está irmandada á de Vila do Conde.
“Queriamos que fose de música tradicional e popular pero non só pensando en Galicia”, sinala o presidente do Real Coro Toxos e Froles, Arturo Lamas, sobre esa razón de ser do festival. Así pois, en todas as convocatorias inclúese algún grupo de fóra: na primeira edición, no 2023, participou a Banda de Gaites de Candás, de Asturias, xunto a outra agrupación de Xinzo de Limia e unha sección da organizadora. Por outro lado, no 2024 compartiron escenario as cantareiras Gradaílle, da entidade local, coa Asociación Etnográfica Don Sancho, de Zamora, e as Rendilheiras de Vila do Conde, do Rancho da Praça.
Desta volta, o secretario da asociación, Pipo Arribe, conduciu un festival que foi inaugurado polos cantos e bailes tradicionais lusos do Rancho Infantil da Praça, continuando coa proposta purista de Fransy González e Davide Salvado, baseada en pandeireta e voz. Como era de esperar, a despedida correu a cargo dos anfitrións do Real Coro Toxos e Froles.
Historia
Esas “outras formas de facer folclore”, tal como expresa Lamas, exhíbense neste encontro que naceu pola ausencia dun festival de música tradicional, como tal, en Ferrol. Ademais dese trazo diferenciador, a iniciativa apoiouse dende o principio nun fío condutor, que cambiaría nas consecutivas edicións.
Desta maneira, a primeira edición focalizou nas bandas de gaitas ao mesmo tempo que rendía homenaxe a un dos referentes deste instrumento na localidade, o mestre Fernando Dopico Blanco, e a segunda convocatoria dedicouse aos bailes tradicionais.
No Outras Músicas deste ano aproveitáronse as Letras Galegas 2025 ao máximo, cun cartel especialmente seleccionado para centrarse na poesía que se canta. Aínda que se trata dun festival moi novo, o presidente do Toxos valorou que “cada vez máis xente” se interesa, especialmente este ano, no que parte do público asistiu atraído pola proposta do dúo de Fransy González e Davide Salvado.
Non obstante, “algunhas veces é difícil montar este tipo de festivais”, continúa Lamas, polo paradoxo de que a música popular non estea amplamente estendida. Así, o encontro “está dirixido a un público moi concreto, que hai que ir educando” por medio de propostas coma esta, achegando aos espectadores á música tradicional que continúa vivindo hoxe.