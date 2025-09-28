Arranca el Tren de Sombras en el Duplex Cinema con cintas de Billy Wilder

Fotograma de “Perdición”, del cineasta Billy Wilder, que escribió 60 películas y dirigió 26 | Cedida

La última edición de Tren de Sombras, el ciclo del Duplex Cinema que ofrece, con la colaboración de la concejalía de Cultura, grandes clásicos de toda la historia del cine con entrada gratuita, regresa este mismo lunes 29. A las 19.45 horas, se proyectará “Perdición” (“Double Indemnity”), de Billy Wilder, el director que centrará este nuevo programa de pases mensuales que terminará en diciembre.

Los tres estrenos que se exhiben hoy en la sala ferrolana se complementan con el pase gratis de esta primera obra, que obtuvo siete nominaciones a los Óscar en 1944, incluyendo a Mejor Película, Director, Actriz y Guion. La trama, que se ambienta en Los Ángeles, está protagonizada por un agente de seguros (Fred MacMurray) que prepara junto a una clienta (Barbara Stanwyck) el asesinato de su marido, una tarea que se complica con la entrada en acción del perito de la aseguradora (Edward G. Robinson).

Siguientes

Tren de Sombras continuará difundiendo el cine de patrimonio y repertorio, en esta edición de Wilder, el próximo lunes 27 de octubre. “El crepúsculo de los dioses” será el próximo título a proyectar, que recibió ocho menciones en total entre los Óscar y los Globos de Oro de 1951.

El siguiente mes será el turno de “Con faldas y a lo loco”, el 24 de noviembre, película reconocida por distintas secciones en los Óscar y Globos de Oro de 1960. Entre estos últimos figuran los premios a la Mejor Actriz Principal, Marylin Monroe, y Mejor Actor Principal, Jack Lemmon. Este último volverá a ser protagonista en “El apartamento”, con cinco menciones en los Óscar, que cerrará el ciclo.

Para cualquiera de estos casos, las entradas se pueden reservar desde el viernes inmediatamente anterior al lunes en que se ofrece la sesión.