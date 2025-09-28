Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Aparece una tortuga de más de un metro muerta en Santa Comba

Los vecinos, sorprendidos con el tamaño del animal

X. Fandiño
X. Fandiño
28/09/2025 14:19
Tortuga que apareció la mañana de este de domingo en la playa ferrolana
Tortuga que apareció la mañana de este domingo en la playa ferrolanaI J. Hermida

Una tortuga de más de un metro de largo ha aparecido en la mañana de este domingo varada y muerta en la playa ferrolana de Santa Comba. Los vecinos que paseaban por el arenal aprovechando la mejoría del tiempo con respecto a la jornada de ayer se sorprendieron con el tamaño del animal.

En principio, el ejemplar es más propio de otros lugares y se desconoce cómo ha podido llegar a la costa ferrolana. Las personas que se lo encontraron han avisado ya a los servicios municipales y también a la Coordinadora para o Estudio dos Mamíferos Mariños (Cemma), que desde hace más de treinta años se dedica a la investigación y divulgación de estos animales en Galicia. 

Te puede interesar

Fotograma de “Perdición”, del cineasta Billy Wilder, que escribió 60 películas y dirigió 26 | Cedida

Arranca el Tren de Sombras en el Duplex Cinema con cintas de Billy Wilder
Redacción
Un dos concertos no centro social Artábria, neste caso de Roger de Flor, que tamén asina o comunicado | Daniel Alexandre

Mondra, Sés e Os Diplomáticos, nas firmas contra a ordenanza de ruídos de Ferrol
Rita Tojeiro Ces
Iván Picallo, antes de participar en el Slalom de Somozas

Medín acaba cuarto en Llanes y Picallo suma un nuevo título en slalom
Redacción
Iago Fuertes, durante un torneo

Iago Fuertes debuta este lunes en el Mundial cadete de pádel
Redacción