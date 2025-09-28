Aparece una tortuga de más de un metro muerta en Santa Comba

Tortuga que apareció la mañana de este domingo en la playa ferrolanaI J. Hermida

Una tortuga de más de un metro de largo ha aparecido en la mañana de este domingo varada y muerta en la playa ferrolana de Santa Comba. Los vecinos que paseaban por el arenal aprovechando la mejoría del tiempo con respecto a la jornada de ayer se sorprendieron con el tamaño del animal.

En principio, el ejemplar es más propio de otros lugares y se desconoce cómo ha podido llegar a la costa ferrolana. Las personas que se lo encontraron han avisado ya a los servicios municipales y también a la Coordinadora para o Estudio dos Mamíferos Mariños (Cemma), que desde hace más de treinta años se dedica a la investigación y divulgación de estos animales en Galicia.