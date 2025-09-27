Mi cuenta

Morcegos de Galicia organiza una tarde-noche especial en el Campus de Ferrol

Las personas interesadas en participar deberán inscribirse previamente

Redacción
27/09/2025 15:54
Una de las Noites de Morcegos que organiza la entidad | Cedida
Una de las Noites de Morcegos que organiza la entidad | CedidaEC

El próximo martes se des­arro­llará en el Campus Industrial de Ferrol una jornada organizada por Morcegos de Galicia, con el apoyo de la Diputación y con la colaboración de la Universidade da Coruña y UDC Green Campus. 

La propuesta empezará a las 19.30 horas con una charla de introducción a los murciélagos en el Edificio de Apoio ao Estudo y continuará a las 20.30, siempre que el tiempo lo permita, con una salida por los alrededores de las instalaciones, con el objetivo de escuchar e intentar observar a alguno de estos ejemplares durante su actividad nocturna

Las personas interesadas en participar deberán inscribirse a través del correo info@morcegosdegalicia.org.

