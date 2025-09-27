Ferrol
Morcegos de Galicia organiza una tarde-noche especial en el Campus de Ferrol
El próximo martes se desarrollará en el Campus Industrial de Ferrol una jornada organizada por Morcegos de Galicia, con el apoyo de la Diputación y con la colaboración de la Universidade da Coruña y UDC Green Campus.
La propuesta empezará a las 19.30 horas con una charla de introducción a los murciélagos en el Edificio de Apoio ao Estudo y continuará a las 20.30, siempre que el tiempo lo permita, con una salida por los alrededores de las instalaciones, con el objetivo de escuchar e intentar observar a alguno de estos ejemplares durante su actividad nocturna.
Las personas interesadas en participar deberán inscribirse a través del correo info@morcegosdegalicia.org.